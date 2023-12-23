Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину одним из центров антивоенной российской эмиграции стала Сербия — виза для въезда в страну не требуется, ВНЖ может получить довольно легко, цены невысоки, а язык сравнительно несложен для изучения. Перебравшиеся в Белград и другие сербские города россияне организовали десятки акций против политики Кремля, но столкнулись с проблемами: на участников митингов нападали местные ультраправые, активистов вызывали на допросы, некоторым даже запретили въезд в страну. Кампания по преследованию антивоенной оппозиции в Сербии, как выяснилось, связана с российскими спецслужбами. О ловушке, в которую попали эмигранты, рассказывает Лилия Яппарова.

Эрик Кример переехал из США в Россию в 2010 году — будучи лингвистом со знанием русского, работу преподавателем и переводчиком найти было несложно. Карьера американца шла в гору, он обзавелся семьей, но спустя семь лет жизни в Москве все-таки уехал — по словам самого Эрика, после того как люди в штатском схватили его на улице, заперли на чердаке, подбросили наркотики, угрожали и требовали большую взятку, но потом отпустили. Осенью 2021-го Кример как турист приехал в Армению, и с тех пор местные пограничники не выпускают его из страны — выяснилось, что Россия объявила мужчину в межгосударственный розыск. Дмитрий Швец поговорил с застрявшим на Кавказе американцем, который два года не может вернуться на родину.

Больше половины всех заключенных в тюрьмах Берлина — иностранцы, немало среди них и русскоязычных, в том числе из Латвии. Для выходцев с постсоветского пространства русский язык становится если не объединяющим фактором, то способом идентификации "своего", с которым можно обсудить тюремные будни и решить бытовые проблемы. Журналистка Ксения Максимова, которая много лет сотрудничает с организацией Berliner AIDS-Hilfe и в качестве волонтера посещает места заключения в немецкой столице, рассказывает о своем опыте общения с сидельцами: как они работают и развлекаются, за что благодарны Меркель, почему рецидивисты жалуются на одноместные камеры и зачем просят привозить в тюрьмы декоративную косметику.

За годы правления Путина вокруг него сложился круг публичных "экспертов", которые берут у российского президента интервью, задают ему вопросы на форумах, а иногда даже позволяют себе вести с ним сдержанную полемику. На первый взгляд, помимо постоянных комментариев с восхищением путинскими решениями этих людей мало что объединяет, но, выяснили журналисты, еще одна общая черта все-таки есть — связанные с Кремлем структуры платят им миллионы рублей за ведение телепрограмм, организацию конференций и написание колонок для подконтрольных СМИ, причем даже уровень "экспертности" спикеров мало кого волнует. Как устроена эта система, разбирались Катя Аренина и Алексей Коростелев.

В последние месяцы в России завели уголовные дела в отношении сразу нескольких "инфоцыган" — так иногда называют бизнесменов, продающих курсы о том, как стать богатыми, успешными и счастливыми. Кого-то из этих предпринимателей обвиняют в неуплате налогов, кого-то — и вовсе в мошенничестве. Главным энтузиастом в борьбе с "инфоцыганами" оказался экс-депутат, успешный рантье и лидер панк-группы Андрей Ковалев. Эксцентричный предприниматель не только запустил кампанию против коллег, занимающихся сомнительным бизнесом, но и подговаривает тех, кому курсы не помогли, подать на их устроителей в суд. Историю Ковалева и тех, против кого он борется, рассказывает Софья Вольянова.

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