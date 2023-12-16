Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Верстка" и "Бюро": Роскошные схемы

Еще в марте 2022 года, вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, страны ЕС запретили экспортировать в РФ автомобили дороже 50 тысяч евро. Журналисты из разных стран несколько раз показывали, что это ограничение в действительности не работает (например, расследователи Yle получили неопровержимые доказательства, поставив жучки на перевозимые транзитом через Финляндию машины). Одним из ключевых маршрутов стал белорусский — через Беларусь в Россию, выяснили журналисты "Верстки" и "Бюро", ввезли тысячи люксовых автомобилей общей стоимостью в 100 млн долларов.

В течение нескольких месяцев прокремлевские Telegram-каналы в многочисленных постах с фейками об Украине, Европе и США как будто 25-м кадром рекламировали сериал о коррупции в Международном олимпийском комитете. Эту четырехсерийную документалку, как утверждалось, спродюсировал Том Круз и купил для показа Netflix, но рекламировали ее почем-то в YouTube-канале с пятью подписчиками, а также в собственном Telegram-канале, публикуя выдуманные рецензии мировых звезд. В эту ленту было вложено много сил и денег, но мировой сенсацией она так и не стала. О, возможно, самой масштабной работе прокремлевской фабрики фейков (и их необъяснимом провале) рассказывает Александр Титов.

На прошлой неделе в Буэнос-Айресе прошла инаугурация нового президента страны, почти ровно спустя сорок лет после падения военной хунты. За время ее правления до 30 тысяч аргентинцев были убиты или "пропали без вести", многих пытали, а потом сбрасывали в океан с самолета. Когда начался кризис, а вслед за ним упала популярность военных, хунта провела чемпионат мира по футболу и затеяла маленькую победоносную войну за Мальвинские острова. Проиграв, генералы отдали власть — и попали под суд, причем не в Гааге, а на родине. Илья Азар съездил в Аргентину, поговорил с теми, кто жил во время хунты и родился уже после ее падения, и попробовал провести параллели с Россией последних лет.

Многие благотворительные фонды, поддерживающие ВСУ в противостоянии российской агрессии, помимо дронов, лекарств и другой помощи закупают для военных автомобили. Поскольку машины планируют использовать в зоне боевых действий (или по крайней мере в непосредственной близости от фронта), их уже после прибытия в Украину нужно доработать — укрепить кузов, поставить броню, перенастроить фары и освещение салона, поменять шины… В тонкостях военного тюнинга вместе с волонтерами и военными разбирался Дмитрий Дурнев.

В сентябре 2022-го Андрею было 32, он жил в небольшом городе в центральной России и работал IT-специалистом. Спустя два дня после объявления в РФ "частичной" мобилизации мужчине вручили повестку — хотя он не считает себя сторонником войны, отказаться от отправки на фронт не смог. Несколько месяцев Андрей старался держаться подальше от оружия и постоянно думал о том, как бы сбежать из зоны боевых действий. Сделать это удалось спустя почти год, в августе 2023-го. Юлия Селихова поговорила с российским дезертиром о прошлом — мирном и военном — и планах на будущее.

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