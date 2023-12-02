Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.



После оккупации (и почти полного разрушения) Мариуполя российские власти постоянно, публично и очень громко заявляют: их приоритет — скорейшее "восстановление" жилищного фонда и инфраструктуры. В ходе боев за город десятки тысяч местных жителей потеряли свои квартиры и дома. Несмотря на обещания Кремля, многие из них до сих пор не могут получить новые взамен разрушенных — "власти" делают этот процесс максимально трудным, параллельно раздавая жилье участникам вторжения в Украину и россиянам, желающим переселиться на побережье Азовского моря. Журналисты "Холода" поговорили с несколькими мариупольчанами о том, как они уже много месяцев борются за возможность иметь крышу над головой.





Дима Старовер — 22-летний художник из Кирова. За время полномасштабной войны он побывал в 15 странах и 130 городах — и не в качестве туриста, а как участник проекта "Вывожук". Вместе с единомышленниками Дима помогает российским политическим активистам покинуть страну, даже если им уже запрещен выезд за границу из-за уголовного дела. Первых подопечных молодой человек вывозил сам, сейчас он координирует побеги, которые организует "Вывожук". Анна Павлова поговорила с Димой о том, как устроена работа проекта, как можно сравнительно легко обмануть систему и почему побег — дело творческое.





Накануне полномасштабного российского вторжения в Херсонском областном музыкально-драматическом театре состоялась премьера спектакля, над которым труппа работала полтора года. Худрук Александр Книга радовался, что постановка наконец-то представлена зрителям, и готовился ко второму показу, который был запланирован на 24 февраля 2022-го. Но вместо этого мужчина ждали оккупация, арест, допрос, эвакуация и разочарование в перешедших на сторону оккупантов коллегах. После освобождения города Александр вернулся в театр, где проработал 35 лет, и приступил к осуществлению новых задумок. В интервью Виталию Киричевскому худрук рассказывает, как для него прошли эти 20 месяцев.





В конце лета 1968 года в Чикаго, где тогда проходил съезд Демократической партии США, со всей страны съехались активисты, выступавшие против войны во Вьетнаме. Протесты завершились столкновениями с полицией, а затем и судом по обвинению в "подстрекательстве к бунту". Тот процесс вошел в историю как "дело чикагской семерки" (вы могли слышать о нем благодаря оскароносному фильму с Эдди Редмэйном и Сашей Бароном Коэном в главных ролях) — подсудимых приговорили к тюремному заключению, но после апелляции освободили. Одним из них был Ли Вайнер. Алексей Стрельников побеседовал с экс-активистом о том, могут ли мирные протесты остановить войну и чем на "чикагскую семерку" и их единомышленников похоже современное антивоенное движение в России.





Еще до падения СССР, в перестройку, российские ЛГБТ-персоны стали открыто говорить о своей ориентации и объединяться в небольшие сообщества, которые проводили собрания, выпускали газеты и боролись за отмену уголовной статьи о "мужеложестве". В 90-е этот процесс ускорился и одновременно успокоился — многие представители "сексуальных меньшинств" думали, что теперь-то все будет нормально. Поначалу так и казалось, не в последнюю очередь благодаря шоу-бизнесу, активно использовавшему квир-эстетику. На рижском "Евровидении" в 2003 году Россию представляла группа t.A.T.u, участницы которой не только пели песни вроде "Мне нужна она", но и целовались прямо на сцене. Но вскоре даже видимость нормальности кончилась — на фоне постоянного давления на активистов власти запретили "гей-пропаганду" сначала среди детей, а потом и для всех возрастов, отменили возможность совершить трансгендерный переход, а на минувшей неделе и вовсе объявили придуманное Минюстом РФ "международное движение ЛГБТ" экстремистским, из-за чего миллионам людей грозят штрафы и сроки. Алена Ицкова рассказывает, как за последние 30 лет менялась жизнь ЛГБТ-персон в России.



Бонус: что посмотреть? — фильм-расследование о том, как в 2014 году Путин начал войну в Украине



В своих публичных выступлениях российский президент регулярно заявляет: Россия не начинала войну в Украине, вторжение в феврале 2022-го, наоборот, призвано ее закончить. Фраза "Нас там нет" за восемь лет после аннексии Крыма стала мемом, хотя все это время журналисты-расследователи находили новые и новые доказательства того, что это не так. В своем документальном фильме Андрей Захаров обобщает все, что известно о роли Кремля в событиях 2013-2014 годов в Украине, причем в качестве основных доказательств выступают не столько публикации СМИ и заявления политиков, сколько свидетельства непосредственных участников тех событий — перехваты телефонных разговоров, базы утекших электронных писем и признания активистов "русской весны", которыми они щедро делились в опубликованных за эти годы мемуарах.

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