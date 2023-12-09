Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

"Проект": Жизнь после смерти

Один из аргументов, которые конспирологи высказывают в пользу теории о существовании двойников российского президента, — его непоследовательность в соблюдении коронавирусных ограничений. Даже когда весь мир перестал носить маски и показывать QR-коды о вакцинации, Путин постоянно встречается с подчиненными "на удаленке" и требует от большинства визитеров проходить карантин. При этом с некоторыми собеседниками он не против пообщаться лично без какой-либо подготовки с их стороны, а иногда и вовсе подходит к толпам зевак во время поездок. Михаил Рубин и Михаил Маглов изучили график Путина за последний год в попытке найти разумное объяснение этим странностям.

"Украинская правда": Танк расстреливал каждый дом — как в тире

Каменка — одно из многих украинских сел, в прошлом году переживших российскую оккупацию. Оно находится на трассе между Харьковом и Славянском, войска РФ пришли сюда в конце марта 2022-го. Отвоевать Каменку (вернее то, что от нее осталось) ВСУ смогли через полгода, тогда же туда стали возвращаться люди. До большой войны в селе жили больше тысячи человек, сейчас — всего несколько десятков. Дмитрий Кузубов съездил на Харьковщину, чтобы понять, как эти люди пытаются восстановить Каменку, почти полностью разрушенную российскими военными. Его репортаж можно прочитать в оригинале на украинском языке или на русском в переводе "Медузы".

"Верстка": Они думают, что поднимется демография! Но с какого, извините, х**?

В конце ноября Верховный суд РФ объявил экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ". Хотя эта организация была выдумана истцом, российским министерством юстиции, любое "участие" в ее деятельности (если его "докажут" власти) станет преступлением сразу после вступления приговора в силу. Критерии этого "участия" максимально расплывчаты, под угрозой могут оказаться и правозащитники, и активисты, и, например, ЛГБТ-заведения. Арден Аркман посетил несколько московских гей-клубов, чтобы расспросить посетителей о новом законе — и чуть не попал под полицейскую облаву, которую решили устроить в первую же пятницу после оглашения судом своего решения.

"Холод": Политическое животное

Вячеслав Никонов родился в семье советской номенклатуры, его дед — ближайший соратник Сталина и нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. В 70-х Никонов окончил истфак МГУ, стал на факультете секретарем парткома и несколько лет играл в телеклубе "Что? Где? Когда?", а незадолго до распада СССР успел защитить докторскую диссертацию. В перестройку он активно включился в политику — избрался в первый состав российской Госдумы и пытался строить консервативную партию по образцу американских республиканцев, параллельно объясняя важность стойких демократических институтов. Сейчас Никонов — депутат с 15-летним стажем, декан факультета госуправления МГУ, ведущий пропагандистского ток-шоу на российском "Первом канале" и несгибаемый сторонник Путина и вторжения в Украину. Илья Венявкин проследил эволюцию политика и попытался ее объяснить.

"Бумага": Если меня депортируют в Сирию, я потеряю жизнь

В ноябре власти Финляндии полностью закрыли границу с Россией, объяснив это решение наплывом мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые намерены въехать в страну и запросить там убежище. В результате пострадали не только россияне и финны, но и те самые мигранты, которые действительно планировали оказаться в Евросоюзе. Теперь в России их судят за нарушение визового режима, а некоторых, как выяснила на этой неделе "Русская служба Би-би-си", еще и вербуют в армию, чтобы отправить на фронт в Украину. Екатерина Баркалова поговорила с сирийцем, который пытался перейти российско-финскую границу, не преуспел и теперь ждет депортации, о его мотивах и нежелании возвращаться на родину.

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