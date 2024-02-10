Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

The Insider: Убийца среди нас



За последние годы журналисты-расследователи смогли раскрыть множество шпионов из Главного разведывательного управления РФ, которые работали за границей, под фальшивыми именами организовывали взрывы и травили людей химическим оружием. Чтобы попасть на место преступления, сотрудникам ГРУ нужно создать легенду, и ради ее достоверности они готовы годами выдавать себя за других людей. Роман Доброхотов, Христов Грозев и Майкл Вайс нашли разведчиков, которые смогли внедриться в круги правозащитников и кинематографистов настолько успешно, что один из них даже съездил на оппозиционный форум в Вильнюс.





31 января состоялся очередной крупный обмен пленными между Россией и Украиной — домой вернулись более 400 человек из обеих стран. Тысячи других по-прежнему находятся в заключении, и если Кремль скрывает местоположение большинства колоний, где содержатся захваченные украинцы, и не пускает туда представителей СМИ, то в украинские лагеря журналистам иногда удается попасть. Дмитрий Дурнев провел в одном из таких лагерей во Львовской области несколько дней и поговорил с российскими военными (и не только) о том, как устроен их быт, зачем они отправились в зону боевых действий и какие планы они строят на будущее.





В российском реестре "иноагентов" — уже более 400 человек, от суперзвезд вроде Максима Галкина и Земфиры до малоизвестных активистов. В начале февраля в Берлине прошел первый съезд "иноагентов", на который прибыли несколько десятков журналистов, политиков, общественных деятелей и правозащитников. Организаторы обещали, что мероприятие не будет похоже на подвергшиеся критике предыдущие собрания российских политических эмигрантов в Латвии и других странах Европы. Оказалось, что берлинский форум, несмотря на иные декларируемые цели, ничем не выделился. "Медуза" публикует трагикомический репортаж из немецкой столицы.





Одной из сфер жизни в Украине, серьезно пострадавших в ходе полномасштабного российского вторжения, стала наука. Часть университетов оказалась в оккупации, их сотрудники и студенты разделены линией фронта. Лаборатории, библиотеки и учебные корпуса регулярно попадают под обстрелы, среди самых известных случаев — удар по Харьковскому политехническому институту в августе 2022-го, жертвой которого стала вахтерша. Та российская ракета также частично разрушила лабораторию, в которой ученые разрабатывали инновационные источники энергии. Работавшая в этом подразделении физик Ксения Минакова рассказала Кате Александер, как разбирала завалы института, зачем осталась заниматься наукой в Харькове и почему это так важно во время войны.





Сахалин в последние годы стал важным регионом для российских сырьевых компаний — одни добывают здесь "черное золото", другие производят сжиженный природный газ. При этом на острове, как и на Крайнем Севере, где добыча природных ископаемых началась несколько десятилетий назад, живут малые коренные народы, чье благосостояние и образ жизни зависят от экологической обстановки куда сильнее, чем в случае горожан. Анастасия Троянова отправилась на Сахалин, чтобы выяснить, как нивхи и уйльта пытаются сохранить привычный им быт в тисках нефтегазовых компаний, государственных мегапроектов и меняющегося климата.



Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!