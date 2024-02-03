Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

После начала большой войны из России уехали сотни тысяч людей. Для многих это стало возможным благодаря удаленной работе, но далеко не все могут перевести свою профессиональную деятельность в дистанционный формат. Среди таких уязвимых групп — врачи. При этом найти работу на новом месте даже высококлассному специалисту непросто: нужно сдавать дополнительные экзамены, учить местный язык, а иногда и вовсе заново получать образование. Диана Карлинер поговорила с российскими медиками, уехавшими в Европу, Казахстан и Израиль, о том, как устроена врачебная эмиграция.

В последние недели пользователи соцсетей обсуждают видео на провоенном YouTube-канале "Мирные" — риэлтор проводит рум-туры по разрушенным российскими войсками жилым домам в Мариуполе и советует "вложиться" в недвижимость в оккупированном городе, который, как неустанно твердит пропаганда, активно "восстанавливают". Местные жители и рабочие утверждают, что от реальности рисуемая провластными СМИ и блогерами картина отличается кардинально: чиновники грозят владельцам квартир выселением, а целые районы сносят, чтобы потом возвести дорогие новостройки с видом на море. Алла Константинова разобралась, как обстоит дело с недвижимостью в захваченном Мариуполе.

Среди компаний, ушедших из России после начала полномасштабной войны, был и McDonald’s. Весной 2022 года стало известно, что сотни оставшихся в стране ресторанов были проданы бизнесмену Александру Говору, который до этого по франшизе управлял 25 заведениями сети в Сибири. Еще тогда журналисты усомнились в реальности сделки — судя по всему, у предпринимателя просто не было денег на выкуп ресторанов и их ребрендинг во "Вкусно и точка". Виталий Солдатских выяснил, что совладельцем сети стал сенатор и бывший глава Кабардино-Балкарии, который также получил доли в российских юрлицах Starbucks и OBI после их ухода из России.

За год как минимум четыре русскоязычных беженца, приехавшие в Нидерланды и запросившие в этой стране политическое убежище, покончили с собой в лагерях временного содержания. Они прибыли из разных стран, жили в общежитиях в разных городах и в разных условиях, но из-за проблем в системе предоставления убежища их жизни завершились одинаково. Софья Вольянова рассказывает истории этих людей до и после бегства в Европу, и разбирается, что можно изменить в работе нидерландских чиновников, которые помогают покинувшим родину иностранцам.

Казахстан — одна из немногих стран, где подавляющее большинство населения исповедует ислам и где при этом запрещено ношение религиозной одежды в школах. Ограничения ввели еще в 2016 году, но дискуссии о них идут до сих пор: верующие родители добиваются, чтобы их дочерей пускали на занятия в хиджабах, а власти заводят против местных жителей административные дела за несоблюдения детьми требований к дресс-коду. Айсымбат Токоева рассказывает о конфликте, в котором отражается поиск Казахстаном своей новой идентичности.

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