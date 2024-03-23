Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Неделю перед и во время выборов президента РФ жители Белгорода провели под обстрелами, которые случались ежедневно. В это время в приграничных районах области шли активные бои. По данным регионального избиркома, это не смутило местных жителей, и 87% избирателей якобы пришли на участки, причем 90% из них проголосовали за Путина (независимые эксперты обнаружили массовые фальсификации по всей России). Журналисты "Берега" расспросил белгородцев о том, как эта неделя изменила их отношение к войне и власти, ходили ли они голосовать и, если да, то кому из кандидатов отдали предпочтение.

Натан Щаранский — советский диссидент и один из самых известных участников движения за право евреев на репатриацию из СССР в Израиль. В 1977-м его приговорили к девяти годам тюрьмы за правозащитную деятельность и контакты с властями США. В 1986-м Щаранского обменяли, он уехал в Израиль и стал там заметным политиком, несколько раз попадавшим в состав кабинета министров. Владимир Раевский поговорил с диссидентом, который последние несколько месяцев много переписывался с Алексеем Навальным, о том, как ему с единомышленниками удалось одолеть систему — и есть ли надежда, что это случится вновь.

В 115 км от Перми расположено село Путино, в котором живут около тысячи человек. В 2018 году на президентских выборах 83% местных избирателей проголосовали за Владимира Путина, шедшего на свой четвертый срок во главе государства. Тогда они объясняли свой выбор по-разному — от регулярных выплат пенсий до "лишь бы не было войны". Шесть лет спустя Виктория Самарина приехала в Путино на три выборных дня, чтобы узнать, изменилось ли что-то в политических предпочтениях местных жителей.

Месяц назад после продолжительных боев российские войска захватили Авдеевку, один из пригородов Донецка. Пророссийские сепаратисты уже брали ее под свой контроль в 2014-м, но ВСУ спустя несколько месяцев смогли освободить город. Следующие десять лет местные жители провели под обстрелами, с начала полномасштабного вторжения они стали постоянными. Уроженец Авдеевки, майор полиции Геннадий Юдин вместе с сослуживцами до недавнего времени занимался эвакуацией местных жителей. Катя Александер поговорила с ним о том, как жил его родной город в условиях войны.

Николая Карташева из Ростовской области призвали в армию весной 2021 года, когда ему было 19 лет. Уже в августе юноша заключил контракт, а в январе 2022-го отправился на учения в Беларусь. В ходе полномасштабного вторжения РФ в Украину он вместе со своим подразделением участвовал в оккупации Бучи, потом бежал с фронта, получил за это условный срок, в начале 2023 года снова попал на войну, а вскоре был взят в плен. Теперь Карташеву грозит пожизненное заключение в украинской тюрьме за убийство мирных жителей Киевской области. Историю участника вторжения рассказывает Олеся Герасименко.

Бонус: что посмотреть? — документальный фильм о фальшивых шедеврах русского авангарда

В музеях и частных коллекциях в Европе и США хранятся картины русских авангардистов из загадочной коллекции Леонида Закса. Картину из этого собрания даже показали в "Оппенгеймере", главном фильме года по версии Американской киноакадемии. Основатель коллекции за несколько десятилетий дал всего несколько интервью и практически не известен в арт-среде, но продавал картины за сотни тысяч евро. Эксперты считают, что история происхождения полотен полностью выдумана, а специалисты подтверждают: многие входящие в собрание картины — подделки. Григор Атанесян вместе с коллегами из "Русской службы BBC" изучил коллекцию и разыскал ее загадочного владельца.

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