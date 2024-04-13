Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Уже неделю в Оренбургской области — сильнейший за последние десятилетия паводок. Вечером 5 апреля была прорвана дамба, защищавшая Орск, второй по численности населения город в этом российском регионе. Тысячи домов затоплены, десятки тысяч людей — эвакуированы. На протяжении последующих дней прорывы повторились еще несколько раз. Анастасия Троянова поехала в Орск, где пообщалась с местными жителями: помогавшими справляться со стихией, оказавшимися в центрах временного размещения и вышедшими на митинг в центре города.

The Insider: Дети подземелья

В украинских городах и селах, находящихся поблизости от линии фронта, школы прекратили полноценную работу еще четыре года назад — сначала из-за пандемии, а потом из-за войны большинство уроков проходит по видеосвязи. В условиях полномасштабного российского вторжения власти Харькова нашли выход — осенью дети отправились на учебу в метро, где для них были оборудованы классы и где занятия не прерывают из-за сигналов воздушной тревоги. Виктория Пономарева поговорила с родителями школьников и учителями о том, как и чему учат в “подземной школе”.

В начале 2000-х Ольга Симонова, молодая девушка родом из Саратова, переехала в Москву и успешно строила карьеру. В российской столице она познакомилась с Алексеем — несмотря на разницу в возрасте (он был старше на 14 лет), пара поженилась, в семье родился ребенок. На протяжении всего брака муж избивал жену, и однажды она его убила. Сейчас Ольге 41 год, после срока в колонии у нее новые отношения, блог и стендап, в котором она шутит о своей жизни. “Холод” (в двух частях) рассказывает подробности этой истории.

В начале апреля стало известно, что в СИЗО умер Александр Демиденко — волонтер из Белгорода, который с начала полномасштабного российского вторжения помог сотням украинцам с оккупированных территорий вернуться на родину через единственный КПП, работающий на границе между двумя странами. У этого погранпункта пенсионера задержали в октябре прошлого года, а месяц спустя Демиденко рассказал сыну, что его пытают. Виктория Литвин вспоминает, как вместе с волонтером ездила на тот самый КПП всего за несколько дней до его задержания.

Неназванный источник передал редакции “Медузы” архив, в котором, как утверждалось, была переписка сотрудника российской спецслужбы Сергея Дубова с 2007 года. Журналисты всё перепроверили (среди писем было много документов и билетов на имя Дубова, его личные данные везде совпадали) — и стали изучать, чем же занимался этот человек из ФСБ на протяжении полутора десятков лет. Выяснилось, что в основном собирал компромат на неподконтрольных государству артистов, с помощью которого потом устраивал их травлю через анонимные Telegram-каналы. Елизавета Антонова прочитала сотни писем из архива Дубова и рассказывает, как была устроена его работа.

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