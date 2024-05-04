Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

The Insider: Всем заправляла жена

Николай и Елена Шапошниковы — выходцы из СССР, получившие политическое убежище в Чехии. За годы жизни в этой стране они получили гражданство и даже смогли купить виллу в Греции. Выяснилось, что это жильё использовалась как явочная квартира российских агентов, которые устраивали взрывы и отравления в разных странах Европы. Недавно супруги попали в поле зрения чешских правоохранительных органов. Николай вскоре умер, а Елена обвиняет власти в дискриминации из-за ее происхождения. Роман Доброхотов, Христов Грозев и Майкл Вайс доказали — помимо русских корней, у неё есть ещё и обширные связи с Кремлем.

В сентябре 2023 года москвич Андрей отбывал наказание за наркоторговлю. В колонии он завербовался в российскую армию, отправился на фронт в Украину и провел месяц в зоне боевых действий в Луганской области. Оказавшись в госпитале, куда мужчина попал с контузиями и пневмонией, он смог сбежать и перебраться во Францию, где запросил политическое убежище. Там Андрей встретился с Елизаветой Фохт и Ильей Барабановым, которым рассказал, как заключенные оказываются на войне и какую роль играют во вторжении в Украину.

Вместе с войной в Белгородскую область пришли не только регулярные обстрелы и атаки дронов — российский регион наполнился нелегальным оружием. За 300 евро тут можно купить автоматы, гранаты и даже специальные бесшумные пистолеты, которыми пользуется спецназ. Журналисты “Холода” изучили материалы местных судов за последние два года и попробовали понять масштабы оружейного рынка, в который Белгородская область превратилась из-за вторжения в Украину.

Одна из горячих точек на карте боев в Украине — город Часов Яр недалеко от Бахмута. Его захват откроет российской армии путь к Константиновке и Славянску. Как и в другие города Донбасса, в Часов Яр война пришла еще десять лет назад, тогда же хирург Евгений Ткачев начал развозить по региону гуманитарную помощь и эвакуировать людей. В разговоре с Катей Александр он рассказывает, как вместе с родным городом пережил первый виток войны, что происходило перед полномасштабным вторжением и как в последние месяцы местные жители уже привыкли к войне.

С наводнения в Оренбургской области прошел почти месяц. Местные жители ищут не только пропавших родственников, но и домашних животных. Многие кошки и собаки, пережившие наводнение, оказались в приютах или дома у волонтеров — и ждут хозяев. Другие животные оказались брошены — и им ищут новый дом. Анна Рыжкова рассказывает истории чудесного спасения трех собак и одного котенка.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !