Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Многие жители Белгорода на фоне участившихся в последние месяцы обстрелов стали как можно реже выходить на улицу — тем более, что благодаря сервисам доставки почти что угодно можно заказать прямо домой. Другие горожане, наоборот, бóльшую часть дня находятся на улице — им надо развозить товары из магазинов и блюда из ресторанов. Журналисты “Новой вкладки” поговорили с белгородскими курьерами о том, как обстрелы влияют на их работу и на общение с клиентами.

В октябре 71-летнего сопредседателя “Мемориала” Олега Орлова приговорили к штрафу по уголовному делу о “дискредитации” российской армии. Гособвинение обжаловало решение суда, посчитав его слишком мягким, и в конце февраля ветерана правозащитного движения по итогам пересмотра дела отправили в колонию на 2,5 года. Не дожидаясь рассмотрения апелляции, на этот раз поданной со стороны защиты, Орлова уже этапировали из Москвы. Перед этим Филипп Дзядко успел взять у правозащитника большое интервью.

Хотя Санкт-Петербург находится далеко от зоны боевых действий в Украине, во второй по величине город России едут десятки тысяч беженцев. Для одних это перевалочный пункт по дороге в Европу, для других — мегаполис, где можно начать новую жизнь. При этом Петербург не входит в перечень российских регионов, где власти обязаны помогать беженцам — и многие из них, несмотря на все усилия волонтеров, оказываются на улице. Екатерина Баркалова рассказывает истории Артура из Мариуполя и Ивана из Запорожья, которые жили в петербургских приютах и больницах, пытались оформить документы — но так и не обрели новый дом.

За 26 месяцев полномасштабной войны в Украине тысячи россиян успели отправиться на фронт, принять участие в боевых действиях и вернуться домой. Некоторые из них по возвращении не отказались от насилия — СМИ регулярно рассказывают о задержаниях “ветеранов СВО” по обвинениям в совершении тяжких преступлений, причём в зоне особой опасности оказываются родственники и знакомые этих людей. Редакция “Вёрстки” изучила подобные сообщения и выяснила — от рук вернувшихся с фронта мужчин (и профессиональных военных, и помилованных заключенных из ЧВК "Вагнер") погибли уже более 100 человек.

За время полномасштабной войны “Медуза” несколько раз публиковала переданные представителями шоу-бизнеса “черные списки” музыкантов и актеров, которым теперь запрещено выступать в России. В перечень теперь попадают не только те, кто занял открытую антивоенную позицию, но и артисты, которые либо не высказывались по поводу вторжения, либо делали это очень осторожно. Вернуться на сцену можно несколькими способами — например, съездить на оккупированные территории или пожертвовать деньги на благотворительность. Светлана Рейтер и Кристина Сафонова выяснили, кто именно составляет “черные списки” и почему некоторые оказавшиеся в них музыканты винят в своих проблемах не Кремль, а самих журналистов.

Бонус: что посмотреть? — история о том, как москвича собирались судить за госизмену, но ему удалось уехать из страны

В начале мая прошлого года на улицах Москвы появилось несколько граффити в виде красных крестов. По Telegram-каналам распространились предположения, что их нанесли наводчики, сотрудничающие с украинскими военными. Вскоре по подозрению в нанесении рисунков задержали электромонтера Константина Кочанова. Он провел несколько месяцев в СИЗО, где мужчине угрожали делом о госизмене. Благодаря ошибке следователя и помощи правозащитников Кочанов смог уехать из России. Его удивительную историю рассказывает Максим Заговора.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !