Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

В 2010 году прошел, вероятно, самый масштабный в современной истории парад на Красной площади. Вместе с остальными зрителями Ангела Меркель, Ху Цзиньтао, Валдис Затлерс, Тоомас Хенрик Ильвес и лидеры еще двух десятков государств наблюдали, как по брусчатке маршируют не только российские военные, но и представители стран-союзниц. Были среди них и военнослужащие из Украины и Беларуси. В тот же день парады, в которых приняли участие россияне, прошли в Киеве и Минске. Спустя 14 лет судьба военных из трех стран, когда-то вместе праздновавших 9 мая, сложилась по-разному. Как именно, выяснил Алексей Уваров.

Нине Сахарновой 102 года. Она родилась в Петрограде, пережила блокаду и всех советских лидеров, застала падение СССР, реформы при Ельцине и приход к власти Путина. Несколько лет назад вместе с внучкой они стали вести аккаунт в TikToke, где их видео набирают десятки и сотни тысяч просмотров. Екатерина Баркалова поговорила с петербурженкой о жизни в предвоенном Ленинграде, блокаде, влиянии войны на жизнь обычной женщины, секретах долголетия и о том, что помогает пережить даже самые тяжелые времена.

Владимир Логинов из Харькова уже десять лет работает спасателем. Когда его отец Владислав продал бизнес, он решил, чтобы не скучать, пойти по стопам сына — записался на курсы, стал сначала водителем, а потом одним из руководителей пожарного расчета. В начале апреля, когда город атаковали российские беспилотники, и Владимир поехал тушить дом, который загорелся после попадания дрона. На месте пожара спасатели попали под повторный обстрел, жертвами которого стали Владислав и двое его коллег. Монолог харьковского пожарного, вспоминающего погибшего во время войны папу, записала Анна Павлова.

Не так давно у российской пропаганды появился новый фаворит — герцог Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезенсак д’Артаньян. В середине марта он приехал на оккупированную территорию Донецкой области, где наблюдал за проведением выборов президента РФ. Процедуру он оценил как соответствующую международным стандартам. Наблюдать за выборами французский аристократ приезжал и раньше, причем и в Россию, но и в некоторые соседние страны. На родине в отношении д’Артаньяна уже несколько лет ведется расследование. Владимир Коршаков рассказывает, как герцог создал свой бренд и зачем ездит смотреть на выборы (и "выборы") на постсоветском пространстве.

В интернете есть необычное сообщество по интересам, его участников объединяет страсть к лифтам в многоквартирных домах. Эти люди ходят по своим городам в поисках раритетных или просто необычных экземпляров, снимают поездки на видео и делятся с единомышленниками в соцсетях. Иван Козлов познакомился с "охотниками на лифты", отправился с ними на прогулку и рассказывает об этом необычном сообществе, представители которого живут в разных странах мира.

Бонус: что посмотреть? — интервью Майи Санду

Юрий Дудь запустил свой YouTube-канал в феврале 2017-го и очень быстро стал главным российским интервьюером, который изменил русскоязычное медиапространство, а вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину был объявлен на родине "иностранным агентом" из-за своей антивоенной позиции. Спустя семь лет после старта проекта Дудь впервые взял интервью у главы государства — президент Молдовы Майя Санду поговорила с ним о приеме украинских беженцев, борьбе с коррупцией, любимых хобби и о том, можно ли вести страну к демократии, используя методы, которые многие считают недемократическими.

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