Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.
"Новая газета. Европа": Прощание славянки
В 2010 году прошел, вероятно, самый масштабный в современной истории парад на Красной площади. Вместе с остальными зрителями Ангела Меркель, Ху Цзиньтао, Валдис Затлерс, Тоомас Хенрик Ильвес и лидеры еще двух десятков государств наблюдали, как по брусчатке маршируют не только российские военные, но и представители стран-союзниц. Были среди них и военнослужащие из Украины и Беларуси. В тот же день парады, в которых приняли участие россияне, прошли в Киеве и Минске. Спустя 14 лет судьба военных из трех стран, когда-то вместе праздновавших 9 мая, сложилась по-разному. Как именно, выяснил Алексей Уваров.
"Бумага": От 20-х до 20-х
Нине Сахарновой 102 года. Она родилась в Петрограде, пережила блокаду и всех советских лидеров, застала падение СССР, реформы при Ельцине и приход к власти Путина. Несколько лет назад вместе с внучкой они стали вести аккаунт в TikToke, где их видео набирают десятки и сотни тысяч просмотров. Екатерина Баркалова поговорила с петербурженкой о жизни в предвоенном Ленинграде, блокаде, влиянии войны на жизнь обычной женщины, секретах долголетия и о том, что помогает пережить даже самые тяжелые времена.
"Служба поддержки": Я ношу его часы. Его вещи придают какую-то внутреннюю силу
Владимир Логинов из Харькова уже десять лет работает спасателем. Когда его отец Владислав продал бизнес, он решил, чтобы не скучать, пойти по стопам сына — записался на курсы, стал сначала водителем, а потом одним из руководителей пожарного расчета. В начале апреля, когда город атаковали российские беспилотники, и Владимир поехал тушить дом, который загорелся после попадания дрона. На месте пожара спасатели попали под повторный обстрел, жертвами которого стали Владислав и двое его коллег. Монолог харьковского пожарного, вспоминающего погибшего во время войны папу, записала Анна Павлова.
"Холод": Каналья, тысяча чертей!
Не так давно у российской пропаганды появился новый фаворит — герцог Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезенсак д’Артаньян. В середине марта он приехал на оккупированную территорию Донецкой области, где наблюдал за проведением выборов президента РФ. Процедуру он оценил как соответствующую международным стандартам. Наблюдать за выборами французский аристократ приезжал и раньше, причем и в Россию, но и в некоторые соседние страны. На родине в отношении д’Артаньяна уже несколько лет ведется расследование. Владимир Коршаков рассказывает, как герцог создал свой бренд и зачем ездит смотреть на выборы (и "выборы") на постсоветском пространстве.
"Новая вкладка": Охотники за лифтами
В интернете есть необычное сообщество по интересам, его участников объединяет страсть к лифтам в многоквартирных домах. Эти люди ходят по своим городам в поисках раритетных или просто необычных экземпляров, снимают поездки на видео и делятся с единомышленниками в соцсетях. Иван Козлов познакомился с "охотниками на лифты", отправился с ними на прогулку и рассказывает об этом необычном сообществе, представители которого живут в разных странах мира.
Бонус: что посмотреть? — интервью Майи Санду
Юрий Дудь запустил свой YouTube-канал в феврале 2017-го и очень быстро стал главным российским интервьюером, который изменил русскоязычное медиапространство, а вскоре после начала полномасштабного вторжения в Украину был объявлен на родине "иностранным агентом" из-за своей антивоенной позиции. Спустя семь лет после старта проекта Дудь впервые взял интервью у главы государства — президент Молдовы Майя Санду поговорила с ним о приеме украинских беженцев, борьбе с коррупцией, любимых хобби и о том, можно ли вести страну к демократии, используя методы, которые многие считают недемократическими.