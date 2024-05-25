Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

В 2017 году агентство Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что у президента РФ появился "новый фаворит" — 35-летний Максим Орешкин, незадолго до этого назначенный на пост министра экономического развития. Спустя два с половиной года он ушел из правительства и был назначен помощником президента, а в мае 2024-го стал заместителем главы его администрации. Именно Орешкина называют автором многих идей, которые помогают российской экономике выдерживать санкции, введенные из-за полномасштабного вторжения в Украину, и кажущихся излишне оптимистичными прогнозов о способности догнать и перегнать по основным макроэкономическим показателям Германию. Маргарита Лютова и Андрей Перцев рассказывают историю успешного экономиста, который стал приукрашивающим действительность чиновником.

Последние несколько лет одессит Сергей Гулько прожил в Москве, где учился в МГУ на факультете фундаментальной медицины. Этим летом украинец должен был защитить диплом, но в марте другие студенты написали на него донос. В итоге молодого человека трижды отправляли под административный арест, отчислили из университета и выслали из страны. Елизавета Нестерова записала монолог Гулько о полутора месяцах в изоляторе, где его агитировали отправиться на фронт в составе российской армии, и пограничниках, не пустивших его в Грузию.

The Insider: Лига уголовников

В последние годы российские футбольные и хоккейные клубы все чаще заключают контракты с легионерами, которых на родине приговорили или пока только обвиняют в совершении уголовных преступлений. В иных обстоятельствах эти спортсмены вряд ли решили продолжить карьеру в России, но отсутствие в стране института репутации и низкая вероятность выдачи в западные страны — очень привлекательные бонусы. Команды же получают возможность пополнить свои ряды талантливыми атлетами за сравнительно небольшие деньги. Так в российском спорте оказываются наркоторговцы, насильники и виновники смертельных ДТП. Елизавета Пятницкая изучила дела иностранных спортсменов, решивших скрыться в России.

О вербовке российских заключённых на войну в Украине — сначала через ЧВК "Вагнер", а потом напрямую через министерство обороны — стало известно еще летом 2022-го. Но уже несколько месяцев подписать контракт стали предлагать не только осужденным, но и подозреваемым в совершении преступлений — за согласие отправиться на фронт им обещают закрыть уголовное дело. В поле зрения вербовщиков и уже арестованные люди, которые ждут приговора суда. Методы силовиков выявила Ольга Ившина, изучившая судебные дела завербованных и поговорившая с их адвокатами.

Организация "Русская община ZOV" появилась в марте 2022 года — вскоре после того, как танки с нанесёнными на броню теми же латинскими буквами пересекли границу с Украиной. С тех пор небольшая группа правых радикалов разрослась до движения федерального масштаба — у него есть YouTube-канал на несколько сотен тысяч подписчиков и каналы в Telegram, объединяющие активистов почти во всех российских регионах. "Русская община" не только выступает с антимигрантскими и прочими ненавистническими высказываниями в интернете — по их доносам заводят уголовные дела. Никита Телиженко в течение двух месяцев наблюдал за одной из ячеек организации.

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