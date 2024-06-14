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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал ему не поставлять России оружие. "Я разговаривал с главой Китая по телефону. Он сказал, что не будет продавать оружие России. Посмотрим. Если он порядочный человек, то не будет. Потому что он дал мне слово", - сказал Зеленский в четверг, 13 июня, на пресс-конференции совместно с президентом США Джо Байденом на полях саммита G7 в Италии.

В ходе пресс-конференции Владимир Зеленский назвал соглашение о безопасности, заключенное между США и Украиной на саммите, важным шагом на пути к членству Украины в НАТО. В соглашении "говорится, что США поддерживают будущее членство Украины в НАТО и признают, что наше соглашение о безопасности - это мост к членству Украины в НАТО", подчеркнул Зеленский.

Лондон обвинил Китай в поставках оружия в РФ

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс 22 мая обвинил Китай в поставках летального оружия в Россию. "Сегодня я могу сообщить, что у нас есть доказательства сотрудничества России и Китая в области вооружений, используемых в Украине", - заявил Шэппс.

Власти ФРГ и США тоже предостерегали Китай от сотрудничества с РФ в обход санкций. По данным агентства Bloomberg, Пекин предоставляет Москве данные геопространственной разведки для военных целей, а также нужную для военной промышленности микроэлектронику, станки для производства танков и топливо для ракет.

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