Экипаж принадлежащего Украине сухогруза "Вербена" (ходит под флагом Палау и эксплуатируется Польшей) был эвакуирован после того, как судно атаковали у берегов Йемена, в Аденском заливе, повстанцы-хуситы. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

Удар по судну был нанесен 13 июня двумя противокорабельными ракетами, добавило Центральное командование вооруженных сил США. По его данным, один из моряков в результате был тяжело ранен, а само судно оказалось охвачено огнем и начало тонуть.

Представитель йеменской группировки Яхья Сари сообщил в Telegram, что сухогруз затонул, подтверждений этой информации из других источников нет.

Раненый моряк был доставлен вертолетом с американского ракетного крейсера USS Philippine Sea на другой корабль для оказания ему медицинской помощи.

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