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В ближайшие недели ситуация в энергосистеме Украины станет еще сложнее, предупредил глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, выступая в воскресенье, 16 июня, в эфире телеканала "Суспільне". По его словам, с 11.00 до 23.00 отключения будут дольше, чем в остальное время суток, и так продлится примерно до конца июля.

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так - достаточно существенными", - сказал Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" отметил, что на продолжительность отключений, кроме традиционно проводимых летом ремонтов АЭС, влияют также другие факторы - в частности, объем импорта электроэнергии из-за границы и погода, влияющая на потребление людьми электроэнергии.

Режим экономии электричества введен из-за ударов РФ

Плановые отключения электричества для промышленности и домохозяйств во всех регионах Украины были введены на фоне массированных ударов, которые РФ наносила по энергетической инфраструктуре в последние месяцы. В начале июня премьер-министр страны Денис Шмыгаль рассказал, что Россия уничтожила в общей сложности более 9 гВт мощностей украинских электростанций. По оценке агентства dpa, это примерно 1/6 мощностей энергосистемы Украины до 2014 года.

В связи с этим в Киеве разработали стратегию в сфере энергетики, которая предусматривает не только ремонт поврежденного оборудования, но и укрепление украинской ПВО и защиты от дронов, децентрализация энергосистемы и экономия электричества, которая, по словам Шмыгаля, станет "частью повседневной жизни украинцев" в ближайшие годы. Кроме того, власти Украины работают над расширением импорта электроэнергии из Европы до 2,2 гВт, с нынешних 1,7 гигаватта.

Страны-партнеры Украины стараются помочь ей преодолеть кризис в энергоснабжении. В частности, значительная часть нового пакета помощи от США объемом 1,5 млрд долларов пойдет именно на восстановление украинской энергосистемы.

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