Среди всех ядерных держав Китай наиболее активно расширяет свой ядерный арсенал, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным исследователей, в 2023 году все девять стран, обладающих ядерным оружием — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — продолжили модернизацию своих арсеналов, а некоторые развернули новые ядерные вооружения или системы доставки заряда.

Значительнее остальных свои ядерные силы нарастила КНР — за год они выросли с 410 боеголовок до 500. Авторы доклада предполагают, что к концу десятилетия у Китая будет "примерно столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько есть у России и США", однако общее число ядерных зарядов у Пекина будет меньше, чем у Москвы и Вашингтона.

"Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна. Но почти у всех государств, обладающих ядерным оружием, есть либо планы, либо значительные усилия по наращиванию ядерных сил", — отметил старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения Ханс Кристенсен.

Из исследования SIRPI следует, что к началу 2024 года у девяти стран было в общей сложности более 12 тысяч ядерных боеголовок, в том числе около 9,5 тысяч хранились на складах и были пригодны для потенциального использования.

Почти 90% всех ядерных боеголовок принадлежат России и США. Авторы доклада отмечают, что запасы двух стран в прошлом году "оставались относительно стабильными". При этом, пишет SIPRI, к началу 2024 года Россия развернула примерно на 36 боеголовок больше, чем годом ранее. По словам исследователей, им не удалось найти "убедительных визуальных доказательств", что власти РФ действительно разместили ядерное оружие на территории Беларуси, о чем Кремль объявил в прошлом году.

SIRPI констатирует, что дипломатия в области контроля за ядерными вооружениями в 2023 году "потерпела еще более серьезные неудачи". "Трудно поверить, что прошло всего два года с тех пор, как лидеры пяти крупнейших государств, обладающих ядерным оружием, совместно подтвердили, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна начаться"", — заявил директор программы SIPRI по оружию массового уничтожения Уилфред Ван.

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