По меньшей мере 14 граждан Иордании погибли во время паломничества в Саудовской Аравии из-за сильной жары. Предполагается, что число погибших в ходе массового паломничества в Мекку может еще возрасти.

По информации министерства иностранных дел Иордании, 14 граждан страны умерли "после солнечного удара, вызванного сильной жарой", еще 17 считаются пропавшими без вести, их поиски продолжаются.

В заявлении министерства говорится, что оно координирует с властями Саудовской Аравии процедуры захоронения или транспортировки тел погибших в соответствии с пожеланиями их семей.

В то же время иранский Красный Полумесяц подтвердил гибель пятерых иранских паломников, но не уточнил, как они умерли.

Хадж, паломничество в Мекку, является одним из крупнейших массовых собраний в мире. Это один из пяти столпов ислама, наряду с пятью ежедневными молитвами, ежегодным постом, благотворительностью, верой в Аллаха и Мухаммеда как его пророка.

В этом году, по словам саудовских официальных лиц, в паломничестве примут участие более 1,8 млн человек.

Во время хаджа нередки случаи массовой гибели людей, включая давки и пожары в палатках. Но чаще всего главной проблемой становится сильная жара.

На этой неделе температура воздуха на западе Саудовской Аравии превысила 46 градусов по Цельсию, что осложняет многие обряды, выполняемые на открытом воздухе, а также хождение пешком, особенно для пожилых людей.

"Ожидается, что хадж в этом году будет сопровождаться более высокими по сравнению с нормой температурами в Мекке и Медине. Превышение средней температуры составит 1,5-2 градуса", — предостерег на прошлой неделе глава национального метеорологического центра Саудовской Аравии Айман Гулам.

По сообщению официального саудовского агентства печати, в лечебном центре у горы Арафат к этому моменту зарегистрировано 225 случаев теплового удара.

"Это изнурительно физически, но очень насыщено духовно", — поделилась впечатлениями с агентством AFP паломница из Канады Нерон Хан. По ее словам, во время некоторых обрядов она находилась в состоянии "вроде теплового истощения".

Паломничество завершится в среду. Власти Саудовской Аравии заявили, что в рамках мер по снижению эффекта жары они создали множество зон с регулируемым климатом. Они раздают воду и дают советы паломникам, как защититься от солнца и зноя.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии также выпустило рекомендацию, в которой попросило паломников чаще пить воду и избегать пребывания на улице в самые жаркие часы дня с 10:00 до 16:00.

Во время хаджа в прошлом году погибли не менее 240 человек. Жертвами самой страшной катастрофы во время паломничества, давки в 2015 году, стали более 2000 верующих.

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