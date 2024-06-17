Владимир Путин свои указом назначил заместителем министра обороны РФ Анну Цивилеву. Как в начале 2022 года выяснили журналисты "Проекта", это двоюродная племянница российского президента.

Цивилева с весны 2023 года возглавляет государственный фонд "Защитники Отечества", который занимается поддержкой участников вторжения в Украину. Ее муж Сергей Цивилев в мае был назначен министром энергетики РФ, а до этого руководил Кемеровской областью.

Еще одним заместителем главы Минобороны РФ стал Павел Фрадков, сын бывшего премьер-министра и экс-главы Службы внешней разведки Михаила Фрадкова. Ранее Фрадков-младший был первым заместителем управляющего делами президента России.

Первым заместителем министра обороны стал Леонид Горнин. До этого он занимал аналогичную должность в российском министерстве финансов.

Четыре замминистра, назначенные на свои посты бывшим руководителем российского военного ведомства Сергеем Шойгу, освобождены от занимаемых должностей.

Шойгу покинул пост главы Минобороны РФ в мае. Вместо него ведомство возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Некоторые приближенные Шойгу, в том числе его заместитель Тимур Иванов, стали фигурантами уголовных дел о коррупции.

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