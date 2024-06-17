Греческая береговая охрана несет ответственность за гибель десятков нелегальных мигрантов в Средиземном море за последние три года, включая девять человек, которых сотрудники охраны намеренно сбросили в воду, утверждают очевидцы, с которыми поговорила Би-би-си.

Эти девять мигрантов входят в число более чем сорока человек, которые, как утверждается, погибли из-за того, что их вытеснили из греческих территориальных вод или же вернули обратно в море после того, как они уже достигли греческих островов, выяснила Би-би-си.

Греческая береговая охрана заявила, что решительно отвергает все обвинения в незаконных действиях своих сотрудников.

Журналисты Би-би-си показали бывшему старшему офицеру греческой береговой охраны кадры, на которых 12 мигрантов сажают в катер греческой береговой охраны, а затем выбрасывают в открытое море на шлюпке. Поднявшись со стула и не выключив микрофон, он сказал в разговоре с кем-то по телефону, что это "очевидно незаконно" и "является международным преступлением".

Греческое правительство уже давно обвиняют в принудительном возвращении прибывающих в страну мигрантов — они вынуждены возвращаться в Турцию. Это незаконно с точки зрения международного права.

Би-би-си впервые подсчитала количество случаев со смертельным исходом, которые, как утверждается, произошли в результате действий греческой береговой охраны.

В результате 15 проанализированных Би-би-си инцидентов, датированных маем 2020-23, погибли 43 человека. Первоначальными источниками информации были в основном местные СМИ, неправительственные организации и турецкая береговая охрана.

Проверить такие рассказы крайне сложно — свидетели часто исчезают или боятся говорить. Но в нескольких случаях журналистам удалось подтвердить показания, поговорив с очевидцами.

Исследование, о котором рассказывается в новом документальном фильме Би-би-си "Мертвый штиль: убийства в Средиземноморье?" (Dead Calm: Killing in the Med?) позволило выявить четкую закономерность в гибели мигрантов, попадающих на греческую территорию.

В пяти случаях мигранты заявили, что греческие власти бросили их в море. В четырех из них они рассказали, что высадились на греческих островах, но их передвижение отследили. В нескольких других случаях мигранты рассказали, что их посадили на надувные плоты без моторов, которые затем сдулись или оказались проколотыми.

Одну из самых леденящих душу историй Би-би-си рассказал камерунец, который утверждает, что его выследили греческие власти после того, как он приземлился на острове Самос в сентябре 2021 года.

Как и все опрошенные журналистами Би-би-си люди, он сказал, что планировал попросить в Греции убежища.

"Мы едва успели причалить, как сзади послышалась полиция, — рассказал он. — Было двое полицейских, одетых в черное, и еще трое в гражданской одежде. Они были в масках, вы могли видеть только их глаза".

По его словам, его и еще двух человек — одного из Камеруна и мужчину из Кот-д'Ивуара — пересадили на катер греческой береговой охраны: затем события приняли ужасающий оборот.

"Они начали с [другого] камерунца. Они бросили его в воду. Ивуариец сказал: "Спасите меня, я не хочу умирать"… и в итоге над водой осталась только его рука, а тело оказалось под водой".

"Медленно его рука скользнула под воду, и море поглотило его".

По словам собеседника Би-би-си, его самого похитители избивали: "Удары сыпались на мою голову. Это было похоже на то, как если бы они били животное".

А потом, по его словам, греческие полицейские столкнули его в воду — без спасательного жилета. Он смог доплыть до берега, но тела двух других — Сиди Кейты и Дидье Мартиаля Куаму Нана — были найдены на турецком побережье.

Адвокаты выживших требуют от греческих властей возбудить дело о двойном убийстве.

Другой мужчина, выходец из Сомали, рассказал Би-би-си, как в марте 2021 года он был пойман греческой армией по прибытии на остров Хиос, которая затем передала его греческой береговой охране.

По его словам, сотрудники береговой охраны связали ему руки за спиной, а затем бросили в воду.

"Они бросили меня, с завязанными руками, посреди моря. Они хотели, чтобы я умер", — сказал он.

По его словам, ему удалось выжить, плывя на спине, пока одну из его рук не удалось освободить от пут. Но море было неспокойным, и трое из его группы погибли. Собеседник Би-би-си добрался до суши, где его заметила турецкая береговая охрана.

В сентябре 2022 года у лодки, перевозившей 85 мигрантов, отказал мотор вблизи греческого острова Родос.

Мохамед из Сирии рассказал, что они вызвали на помощь греческую береговую охрану, которая погрузила их на лодку, вернула в турецкие воды и посадила на спасательные плоты. Мохамед говорит, что на плоту, который дали ему и его семье, клапан не был закрыт должным образом.

"Мы сразу же начали тонуть, они это видели… Они слышали, как мы все кричали, но все равно оставили нас", — рассказал он Би-би-си.

"Первым погиб сын моего двоюродного брата… Потом все пошло по нарастающей. Еще один ребенок, еще один ребенок, а потом исчез и сам мой кузен. К утру умерло семь или восемь детей. Мои дети умерли только утром… прямо перед прибытием турецкой береговой охраны".

По греческим законам, все мигранты, ищущие убежища, могут зарегистрировать свое заявление на нескольких островах в специальных регистрационных центрах.

Но люди, с которыми связались журналисты Би-би-си с помощью организации по поддержке мигрантов Consolidated Rescue Group, рассказали, что их задержали еще до того, как они смогли добраться до этих центров. По их словам, эти люди, очевидно, действуют под прикрытием — без формы и часто в масках.

Правозащитные группы утверждают, что тысячи людей, ищущих убежища в Европе, были незаконно выдворены из Греции в Турцию и лишены права на убежище, которое закреплено в международном праве и законодательстве ЕС.

Австрийский активист Фаяд Мулла рассказал Би-би-си, что лично убедился в секретности подобных операций в феврале прошлого года на греческом острове Лесбос.

Когда он ехал к месту предполагаемого принудительного возвращения, о котором он узнал по наводке, его остановил человек, на голову которого был накинут капюшон. Как выяснилось позже, он работал в полиции.

По его словам, сотрудники органов попытались удалить попавшую на камеру запись, на которой видно полицейского в гражданском, и обвинить Фаяда Муллу в сопротивлении офицеру полиции.

В итоге никаких дальнейших действий предпринято не было.

Два месяца спустя в том же месте Фаяду Мулле удалось заснять, как группу, в которую входили женщины и младенцы, выгрузили из кузова фургона без опознавательных знаков и провели по причалу к небольшой лодке. (Об этом случае писала газета New York Times).

Мигрантов пересадили на греческое судно береговой охраны, расположенное вдали от береговой линии, вывезли в море, а затем погрузили на плот, оставив дрейфовать на волнах.

Журналисты Би-би-си проверили эти кадры и показали их бывшему руководителю специальных операций греческой береговой охраны Димитрису Балтакосу.

Во время интервью он отказался обсуждать, что именно было показано на этих кадрах. Он также отрицал, что греческой охране когда-либо приходилось делать что-то незаконное.

Но во время перерыва он говорил кому-то что-то по-гречески: "Я не так уж много им сказал, верно?... Все очень ясно, не так ли. Это не ядерная физика. Я не знаю, почему они сделали это средь бела дня... Это... очевидно, незаконно. Это международное преступление".

В настоящее время эти кадры расследуются независимым Национальным управлением по вопросам прозрачности Греции (Greece's independent National Transparency Authority.).

Журналистка Роми ван Баарсен с острова Самос рассказала, что начала общаться с одним из греческих спецназовцев через приложение для знакомств Tinder. Когда он позвонил ей с "военного корабля", Роми ван Баарсен расспросила его о его работе и о том, что произошло, когда спецназ заметил судно с беженцами.

Мужчина ответил, что береговая охрана "загоняет их обратно", добавив, что такие приказы исходят "от министра". Он также сказал, что они будут наказаны, если не смогут остановить судно.

Греция всегда отрицала, что так называемые вытеснения мигрантов имеют место.

Греция — это путь в Европу для многих мигрантов. В прошлом году в Европу по морю прибыло 263 048 человек, из них 41 561 (16%) — в Грецию. В 2016 году Турция подписала с ЕС соглашение о прекращении пересечения мигрантами и беженцами границы Греции, но в 2020 году заявила, что больше не может его выполнять.

Журналисты Би-би-си направили результаты расследования в греческую береговую охрану. Она ответила, что ее сотрудники работают "неустанно, с высочайшим профессионализмом, сильным чувством ответственности и уважением к человеческой жизни и основным правам", добавив, что береговая охрана "полностью соблюдает международные обязательства страны".

В сообщении добавляется: "Следует подчеркнуть, что с 2015 по 2024 год Греческая береговая охрана спасла 250 834 беженцев/мигрантов во время 6161 инцидента на море. Безупречное выполнение этой благородной миссии было положительно оценено международным сообществом".

Ранее греческая береговая охрана подвергалась критике за свою роль в крупнейшем за последнее десятилетие кораблекрушении мигрантов в Средиземном море. Более 600 человек, вероятно, погибли после того, как в июне прошлого года судно "Адриана" затонуло в демаркированной спасательной зоне.

Греческие власти утверждают, что это судно не тонуло, а благополучно направлялось в Италию, поэтому береговая охрана не предприняла никаких действий.

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