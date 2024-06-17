Россия прекращает участие в споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении самолета MH17 Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, которое рассматривается в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) России, пишет "Медуза".

Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в ИКАО в марте 2022 года. Главы МИД Австралии и Нидерландов обвинили РФ в нарушении третьей статьи Конвенции о международной гражданской авиации, которая обязывает не применять оружие против гражданских самолетов. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн тогда заявила, что вместе с Нидерландами она будет добиваться компенсации от России.

В МИД РФ были не согласны с тем, что Совет ИКАО обладает полномочиями на рассмотрение этой жалобы. Ведомство по-прежнему не признает его компетенцию. При этом продолжение своего участия в споре МИД РФ объясняет тем, что "площадку ИКАО возможно использовать для профессионального диалога на тему авиакатастрофы".

Россия предлагала провести независимое расследование, но в ИКАО, как утверждает МИД РФ, отказались. По мнению российского ведомства, у ИКАО имеются лишь результаты "псевдорасследования" одной из сторон. Россия также не признает независимость Совета ИКАО. Кроме того, в МИД РФ назвали жалобу Австралии и Нидерландов "вбросом", а сам спор "фарсом".

"В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы рейса MH17, открыта для соответствующей работы. В Совете же ИКАО западники и их сателлиты пусть теперь разбираются друг с другом. Мы прекращаем свое участие в этом фарсе. Россия не признает правомочия Совета рассматривать вбросы Австралии и Нидерландов, а также любые решения, которые будут им вынесены в связи с ними", - говорится в заявлении МИД РФ.

17 июля 2014 года малайзийский самолет рейса MH17 был сбит над восточной Украиной, в результате погибли все 295 человек, находившиеся на борту.



В ноябре 2022 года суд в Нидерландах заочно приговорил Игоря Стрелкова (Гиркина) к пожизненному заключению, признав его виновным в причастности к крушению "малазийского боинга" в июле 2014 года на Донбассе.

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