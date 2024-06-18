2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил украинку Кристину Любашенко к 12 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" о российской армии и участии в деятельности террористической организации. Об этом пишет "Медиазона".

По версии следствия, 8 мая прошлого года Любашенко поставила колонки у окна съемной квартиры в подмосковном Долгопрудном и включила запись с антивоенной речью и гимном Украины. Суд увидел в этих действиях распространение "фейков" об армии РФ.

Позднее в тот же день украинка поехала в центр Москвы и запустила там воздушные шарики, к которым был привязан бело-сине-белый флаг. Его используют многие российские антивоенные активисты, но силовики видят в полотнище символику воюющего на стороне ВСУ легиона "Свобода России", который в России признан террористической организацией.

Адвокат Любашенко рассказала в суде, что до начала полномасштабного российского вторжения девушка жила в Киеве вместе с больной раком матерью, страдающим деменцией дедушкой и двумя детьми. После 24 февраля 2022 года семья покинула Украину и получила убежище в Швейцарии.

По словам адвоката, Любашенко и ее родственникам едва хватало денег на жизнь в новой стране. В Швейцарии девушка познакомилась с соседом Виталием Юрченко, который, по словам ее защитницы, "выдавал себя за беженца из Украины". Мужчина сначала занимал украинке деньги, а затем предложил поехать в Москву и за гонорар провести там "мирную акцию против войны", запустив в небо шарики в цветах украинского флага.

"Ни о флаге в цветовой гамме бело-сине-белый, ни о колонках, из которых должен транслироваться гимн Украины и текст, никакой речи на тот момент не велось", — подчеркнула адвокат. Ее слова подтвердила Любашенко.

Как утверждала сторона защиты, именно Юрченко купил девушке билет до Москвы, снял для нее квартиру в Долгопрудном и давал указания. Когда Любашенко говорила, что не хочет выполнять те или иные поручения, знакомый прибегал к шантажу и угрожал рассказать органам опеки о детях, которых она оставила в Швейцарии.

Адвокат подчеркнула, что Юрченко, судя по имеющейся в материалах дела переписке с Любашенко, хорошо ориентировался в Москве. Украинку задержали сразу после того, как она запустила шары с бело-сине-белым флагом — из показаний оперативника из Центра по противодействию экстремизму следует, что он заранее получил от руководства информацию о готовящейся акции.

Рассмотрение дела Любашенко заняло всего два дня. Украинка не признала себя виновной. "Как это дело появилось, я думаю, вам всем понятно", — заявила она в ходе прений на украинском языке.

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