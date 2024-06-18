Сотрудники благотворительной организации RESQSHIP рассказали, что им удалось спасти более 50 мигрантов с тонущего деревянного судна у берегов Италии. Во время операции им пришлось проделывать отверстие в палубе при помощи топора и молотка, сообщает русская служба Би-би-си.

По словам главы RESQSHIP Инго Веерта, сначала были спасены 50 человек, которые находились на палубе. Затем спасатели пробились под палубу и смогли поднять живыми еще двоих.

Как рассказал Веерт, под палубой были найдены мертвыми 10 человек.

Выжившие после кораблекрушения у Лампедузы были переданы итальянской береговой охране и доставлены на сушу в понедельник утром. Деревянную лодку с телами погибших отбуксировали на остров, сообщает RESQSHIP.

Инго Веерт отметил, что первые сообщения о "совершенно перегруженной лодке с мигрантами" поступили по радио около 01:30 по местному времени.

Примерно в три часа ночи, когда принадлежащая RESQSHIP спасательная лодка "Надир" подошла к судну, оно "почти тонуло, вода прибывала, а люди были очень напуганы".

Веерт говорит, что его команда выдала выжившим спасательные жилеты и использовала топор и молоток, чтобы спасти еще двух человек. Спасатели обнаружили одного из них "почти не дышащим" с температурой тела 32 °C.

"Мы вскрыли палубу и проделали большое отверстие, чтобы вытащить его, потому что он был заблокирован вместе с множеством других [погибших]… Он был еще жив", — сказал Веерт в интервью Би-би-си.

"Все [пассажиры] — молодые люди люди в возрасте от 18 до 25 лет", — добавил он.

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Потерпевшая бедствие лодка отправилась в Италию из Ливии и перевозила мигрантов из Сирии, Египта, Пакистана и Бангладеш, говорится в совместном заявлении Агентства ООН по делам беженцев, Международной организации по миграции (МОМ) и детского агентства ООН ЮНИСЕФ.

Информационное агентство Ansa сообщило, что каждый из мигрантов заплатил за путешествие около 3500 долларов.

По словам сотрудников гуманитарных организаций, недалеко от итальянского региона Калабрия, примерно в 200 км от берега, затонуло еще одно судно с мигрантами.

В море пропали без вести 66 человек, в том числе по меньшей мере 26 детей, некоторым из них было всего несколько месяцев.

"Предположительно, погибли целые семьи из Афганистана. Они отправились из Турции восемь дней назад и три или четыре дня находились в воде. Они рассказали нам, что у них не было спасательных жилетов, а некоторые суда не останавливались, чтобы помочь им", — говорится в ее заявлении.

Миграционный маршрут через Средиземное море — самый смертоносный в мире. По данным ООН, с 2014 года здесь погибли или пропали без вести более 23,5 тысяч мигрантов.

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