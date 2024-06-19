Канцлер ФРГ Олаф Шольц видит полное единство между федеральным правительством и премьер-министрами восточных земель Германии в борьбе с незаконной миграцией. После встречи с главами шестью правительств этих земель, состоявшейся во вторник, 18 июня, в Виттенберге, Шольц заявил, что в прошлом году были приняты "далеко идущие решения", которые в ближайшее время вступят в силу. "Мы сделаем все возможное, чтобы эта тенденция сохранилась", - сказал федеральный канцлер, подразумевая тенденции к снижению числа иммигрантов в ФРГ.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф, в настоящее время возглавляющий конференцию глав правительств восточных земель Германии, целиком подтвердил слова канцлера об успешных переговорах. Политик отметил, что по всем поднятым на встрече темам было достигнуто согласие - прежде всего в том, что "необходимо действовать" в том числе из-за того, чтобы не допустить успеха правых популистов на предстоящих выборах в землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия.

Как указал премьер-министр, нападение с ножом в Вольмирштедте под Магдебургом, произошедшее на прошлой неделе, показало, что необходимо срочно принять меры по применению практики депортации. В настоящее время люди не чувствуют себя в безопасности, отметил Хазелофф. Он заявил также, что факт, когда правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) стала наиболее влиятельной партией на востоке Германии, является неприемлемым.

В Саксонии-Анхальт произошло нападение с ножом, есть погибший и раненые

Как сообщал журнал Der Spiegel, вечером 14 июня в немецком городе Вольмирштедт 27-летний выходец из Афганистана ворвался на частную вечеринку, где люди смотрели матч-открытие Евро-2024 между Германией и Шотландией. Он ранил ножом 50-летнюю немецкую женщину и 75-летнего немца. Еще один мужчина, в возрасте 56 лет, получил легкие ранения. Женщина от полученных ран позже скончалась.

Преступник напал и на прибывшую по вызову полицию с "предметом, похожим на нож", и двое офицеров выстрелили в него. Через некоторое время нападавший скончался в больнице. Спустя некоторое время выяснилось, что мужчина перед тем напал на 23-летнего афганца в многоквартирном доме в том же городе. Пострадавший скончался от полученных травм в тот же вечер.

По информации Der Spiegel, ранее нападавший не попадал в поле зрения немецких органов безопасности в связи с террористической или радикальной деятельностью. Глава МВД земли Саксония-Анхальт Тамара Цисханг заявила, что после нападения на улицах городов земли усилят присутствие полиции, а инцидент в Вольмирштедте будет "комплексно и целенаправленно" расследован.

Спонтанные нападения выходцев из Афганистана становятся системными в ФРГ

11 июня в немецком городе Франкфурт-на-Майне 41-летняя украинка получила ранения в результате нападения с ножом на набережной, сообщало издание Bild. Подозреваемый в совершении преступления - 19-летний афганец. Полиция арестовала его вскоре после содеянного - он пытался скрыться от правоохранителей в кустах. Нападавший был взят под стражу.

Перед этим в городе Мангейм выходец из Афганистана набросился с ножом на на участников митинга критикующей ислам организации Pax Europa. В ходе этой атаки, случившейся 31 мая, были ранены несколько человек. Полицейский Рувен Л. получил несколько ножевых ударов в область головы и скончался 2 июня в больнице. Трагедия с гибелью полицейского и атакой на мирных граждан всколыхнула немецкое общество и подстегнула дискуссию о прекращении приема афганских беженцев и возможности депортации их на родину.

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