Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, сообщает пресс-служба Кремля. На пресс-конференции Путин заявил, что соглашение предполагает "оказание взаимной помощи" в случае внешней агрессии.

В свою очередь, председатель КНДР подчеркнул, что договор носит "исключительно миролюбивый и оборонительный характер". "Не сомневаюсь в том, что он станет движущей силой, ускоряющей создание нового многополярного мира. Время изменилось. Также изменился статус КНДР и РФ в мировой геополитической структуре", — заявил Ким Чен Ын.

При этом Путин отметил, что Москва "не исключает" военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном "в соответствии с подписанным документом". Также он заявил, что считает позицию КНДР по вопросу вторжения в Украину "объективной и сбалансированной". "Такая линия корейского руководства — это еще одно наглядное подтверждение подлинно самостоятельного, независимого, суверенного курса", — считает Путин.

Как отмечает "Интерфакс", заключенный сегодня договор пришел на смену основополагающим документам, которые лидеры СССР (а затем России) и Северной Кореи подписали в 1961, 2000 и 2001 годах.

Путин находится в Пхеньяне в официальным двухдневным визитом. Ранее он посещал столицу КНДР в 2000 году. Ким Чен Ын в последний раз приезжал в РФ в прошлом году.

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