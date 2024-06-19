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Россия намерена приостановить членство в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) и прекратить уплату взносов на работу этого органа. О подготовке такого решения совместно с Госдумой сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она поручила комитету СФ по международным делам подготовить проект соответствующего документа к следующему заседанию, намеченному на 3 июля.

Причиной приостановки членства России в ПА ОБСЕ Матвиенко назвала недавний отказ властей Румынии выдать российской делегации визы для участия в очередной сессии ассамблеи. По мнению спикера Совета Федерации РФ, это была "последняя черта".

Глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой выразил уверенность в том, что обе палаты российского парламента поддержат приостановку участия РФ в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По его словам, Россия уже приостановила перечисление членских взносов. "Этот вопрос уже решен, мы уже не платим, мы уже народные деньги сэкономили", — сообщил Толстой в интервью "Интерфаксу".

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь заявил, что принятие такого решения уже давно назрело. "Это не значит, что мы будем покидать саму ОБСЕ. Но что касается ее парламентской составляющей, то, к великому сожалению, условий для дальнейшей работы там российской делегации больше нет", — добавил Слуцкий.

Очередная ежегодная сессия ПА ОБСЕ пройдет с 29 июня по 3 июля в Бухаресте. О "ноте МИД Румынии", в которой говорится, что "ни одному из членов делегации Российской Федерации не будут выданы визы и не будет разрешен въезд в страну" в связи с войной России против Украины, написал несколько дней назад в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин.

Между тем делегация РФ ранее отказалась участвовать как минимум в двух сессиях ПА ОБСЕ — осенью 2023 года в Ереване и зимой 2024 года в Вене, сообщало РБК со ссылкой на секретариат ассамблеи. На заседаниях ассамблеи в Великобритании и Канаде соответственно в 2022 и 2023 годах российские парламентарии не присутствовали из-за проблем с получением виз.

В июле 2023 года Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала Россию государством — спонсором терроризма в связи с финансированием ЧВК "Вагнер", которую участники ПА признали террористической организацией. На заседании в феврале 2023 года российская делегация подверглась шквалу критики. "Некоторые парламентарии являются пособниками криминальной агрессии", — заявила тогда председатель ассамблеи Маргарета Седерфельт и раскритиковала российских коллег за подрыв гражданских прав, свободы СМИ и справедливых выборов.

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