Правительство Эстонии не утвердило предложение министра финансов Марта Вырклаэва о переводе КПП Койдула с круглосуточного режима работы на ограниченный. Об этом пишет ERR со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Представители правительства сообщили журналистам, что удовлетворение выдвинутого Вырклаэвом предложения было исключено из программы сегодняшнего заседания.

Информация об изменении работы погранпункта в Койдула появилась в начале июня. Предполагалось, что КПП откажется от круглосуточного режима работы и с 1 июля будет открыт для путешественников c 5:30 до 21:30.

"Мы не видим причин держать этот пограничный пункт открытым ночью. Во-первых, вся эта ситуация с безопасностью, война России в Украине, то есть, по сути, мы ведь отправляем товары через границу в государство-агрессор. Иными словами, мы не считаем разумным, чтобы он работал круглосуточно. Надо ограничить это время и прежде всего ночью, когда можно будет облегчить бремя обязанностей работников Налогового департамента и Департамента полиции и погранохраны", — объяснял необходимость такого решения Вырклаэв.

Как напоминает ERR, на эстонско-российской границе работает три погранпункта. КПП в Койдула и Лухамаа функционируют круглосуточно, а пересечь границу в Нарве можно с 7:00 до 23:00 и только пешком из-за продолжающегося ремонта КПП в российском Ивангороде.

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