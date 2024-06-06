Расположенный на границе с Россией КПП Койдула с 1 июля перестанет работать в круглосуточном режиме. Об этом пишет ERR со ссылкой на проект постановления эстонского правительства.

Со следующего месяца перейти границу в Койдуле можно будет с 5:30 до 21:30.

"Мы не видим причин держать этот пограничный пункт открытым ночью. Во-первых, вся эта ситуация с безопасностью, война России в Украине, то есть, по сути, мы ведь отправляем товары через границу в государство-агрессор. Иными словами, мы не считаем разумным, чтобы он работал круглосуточно. Надо ограничить это время и прежде всего ночью, когда можно будет облегчить бремя обязанностей работников Налогового департамента и Департамента полиции и погранохраны", — объяснил министр финансов Март Вырклаэв.

Старейшина волости Сетомаа Рауль Кудре заверил, что изменение режима работы КПП Койдула не повлияет на жизнь большинства обладателей двойного гражданства по обе стороны границы.

"Положительно, что было принято во внимание, что граждане Эстонской Республики из Печор и Печорского района смогут ездить на работу на эстонскую сторону. Там есть около шести тысяч человек с двойным гражданством, которые живут на той стороне, у которых есть и эстонский паспорт, и российский паспорт, и которые на самом деле являются гражданами Эстонии по правопреемству. Они также ездят на работу сюда, на эстонскую сторону, и в нынешнем виде это не помешает им вовремя приезжать на работу утром и возвращаться домой вечером, если это необходимо", — сказал он.

Ранее власти Эстонии ограничили режим работы КПП в Нарве — с 1 мая он открыт с 7.00 до 23.00. Причиной стал ремонт находящегося на российской стороне погранпункта в Ивангороде, из-за чего границу можно пересечь только пешком.

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