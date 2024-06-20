Румыния согласилась передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot при условии, что союзники помогут обеспечить безопасность в воздушном пространстве страны. Соответствующее решение было принято сегодня на заседании румынского Совета безопасности.

"Учитывая значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Украине в результате постоянных массированных атак России на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе, а также последствия этой ситуации для региона, в том числе для безопасности Румынии, в тесной координации с союзниками решено передать Украине систему Patriot", — говорится в пресс-релизе.

Совет безопасности Румынии во главе с президентом страны Клаусом Йоханнисом подчеркнул, что систему ПВО передадут при условии, что будет "найдено временное решение для покрытия оперативной уязвимости", а союзники, особенно США, впоследствии разместят в Румынии "аналогичную или эквивалентную систему".

Участники заседания подчеркнули, что и в дальнейшем будут привержены всесторонней поддержке Украины и реализации ее права на самооборону от "незаконной и неспровоцированной агрессии России".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил партнеров за их помощь. "Этот решающий вклад укрепит наш воздушный щит и поможет нам лучше защитить наших людей и критически важную инфраструктуру от российского воздушного террора. [...] Этот шаг укрепит безопасность не только в Украине, но и во всем нашем регионе и Европе", — написал он в соцсети X.

Ранее о передаче Киеву дополнительной системы Patriot объявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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