Россия открыла новый фронт? Все, что известно о наступлении на Торецк

Российские войска продвигаются в направлении Торецка. Военные эксперты считают, что этот город в Донбассе может стать одной из главных целей "большого летнего наступления" России, сообщает русская служба Би-би-си.

Линия фронта в Донецкой области под Торецком (до 2016 года — Дзержинск) и соседним городом Нью-Йорком (до 2021 года — Новгородское) почти не менялась с 2014-15 годов.

Здесь, в непосредственной близости от оккупированной Горловки (10 км) и недалеко от Донецка (35-40 км), ВСУ создали мощные оборонительные позиции.

Укрепления частично опираются на водную преграду с севера — канал Северский Донец-Донбасс — и глубокие балки с терриконами на востоке и юге.

После падения Авдеевки в феврале 2024 года сам Торецк, население которого до войны составляло около 35 тысяч человек, остается крупнейшим городом вблизи линии фронта.

В начале июня обороняющая город группировка ВСУ оказалась в сложной ситуации. Российские войска фактически образовали полуокружение этого района, наступая к северу от него у Часова Яра и к югу — у Очеретино. Под угрозой оказалась одна из главных логистических артерий украинской армии — трасса Покровск-Константиновка.

Для Украины Торецк важен, поскольку позволяет держать под огневым контролем позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и служит плацдармом для потенциального наступления на Горловку.

Теоретически, в случае успеха это оборвет логистическую связь между оккупированными Донецком и Луганском.

Где россияне продвинулись под Торецком

Российские провоенные телеграм-каналы 19 июня написали о начале наступления на Торецк.

Например, канал Readovka (2,5 млн подписчиков) заявил, что российская армия атакует этот участок фронта сразу по нескольким направлениям и смогла вклиниться в украинскую оборону на 2 км.

"С наскока нашим войскам удалось выйти на Северное и на окраины Александрополя и Нью-Йорка", — сообщил канал.

Украинский аналитический портал DeepState подтверждает, что россиянам 19 июня действительно удалось продвинуться на 2 км в направлении от КПП "Майорск" к поселку Северное. Это уже окрестности Торецка.

Также зафиксировано незначительное продвижение возле села Александрополь, что в 20 км юго-западнее Торецка.

Еще один популярный в России телеграм-канал "Военкор Котенок" (381 тысяч подписчиков) пишет, что российская армия перед наступлением ударила по опорным пунктам ВСУ в лесополосе возле Северного (предыдущее название села — Кирово).

Он отмечает, что целью россиян на этом направлении является выход к Клебан-Быкскому водохранилищу в 8 км к северо-западу от Торецка и дальше в Константиновку. Это разрежет всю систему обороны украинской армии на Донбассе и позволит России ударить во фланг гарнизона ВСУ, защищающего Часов Яр.

Readovka считает, что наступлением на Торецк Кремль хочет заставить Украину перебросить часть сил с окрестностей Очеретино и Часова Яра, упростив тем самым продвижение российских войск на этих участках.

"Плотность сил противника неизбежно сократится, что создаст предпосылки для дальнейшего развития успеха российских войск", — пишет российский телеграм-канал.

Министерство обороны России о полномасштабном наступлении на Торецк не объявляло, но отметило в сводках за 19 и 20 июня, что российская армия "улучшила тактическое положение" возле этого населенного пункта.

Большое наступление или просто активизация?

Генштаб ВСУ сдержанно отреагировал на происходящее на этом участке. В своей сводке от 20 июня он признал, что противник наступает возле Торецка, но назвал это "активизацией".

"Враг активизировался на Торецком направлении — сегодня [20 июня] пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой", — говорится в сообщении.

Представитель группировки войск "Хортица" Назар Волошин отрицает "массированное наступление" российских военных. Это, по его мнению, связано с отсутствием подготовленных резервов у противника.

"Где врагу взять столько ресурсов? Снимать с других направлений или вводить через границу новые подразделения?" — сказал он Украинской службе Би-би-си.

Однако, добавил Волошин, российская армия под прикрытием авиации действительно пытается там штурмовать. По его словам, 19 июня на Торецком направлении российские военные предприняли шесть попыток прорвать украинскую оборону восточнее Северного.

По району Торецка российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами и ракетами, заявил представитель "Хортицы": "Потерь наших позиций не допущено, ситуация под контролем".

Аналитик группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец согласен, что говорить о новом масштабном наступлении рано.

"Они [действия российских военных] не имеют того масштаба и интенсивности, которые позволяли бы характеризовать это как целенаправленные действия по наступлению на Торецк", — сказал Машовец Украинской службе Би-би-си.

По его мнению, пока что речь идет об "улучшении тактического положения по переднему краю".

Ранее Машовец неоднократно отмечал, что именно Торецк может стать одной из главных целей "большого наступления" России этим летом. На это указывало постепенное формирование "клещей" с севера и юга для окружения гарнизона.

И если на юге это сделано, то на севере пока нет. Здесь российская армия планировала дойти до Константиновки, но застряла на подступах к Часову Яру.

Несмотря на это, власти Торецка призывают жителей города срочно эвакуироваться.

"Враг активно уничтожает территорию Торецкой общины, активно обстреливает все населенные пункты. В связи с этим становится невозможен подвоз воды, оказание гуманитарной помощи, ликвидация пожаров", — заявил в своем обращении 19 июня глава местной военно-гражданской администрации Василий Чинчик.

Он просит горожан немедленно уехать в более безопасные регионы.

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