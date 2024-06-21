Год назад создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что он и его наемники начинают "марш справедливости" на Москву для смещения российского военного руководства. Ранним утром 24 июня вагнеровцы по сути взяли под контроль Ростов-на-Дону. Тем же вечером бунт закончился. Вскоре после этого империя Пригожина прекратила существование, а сам он тем же летом погиб в загадочной авиакатастрофе в Тверской области.

Евгений Пригожин

За первые полтора года вторжения России в Украину создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин превратился из загадочного серого кардинала в одно из самых публичных лиц войны. Дела у предпринимателя, казалось, шли отлично: государство открыто признало его роль в военных успехах и разрешило ему вербовать зэков на войну,

За "Вагнером" закрепилась репутация самого эффективного подразделения. Но критика Пригожина в адрес военного руководства вылилась в масштабный конфликт с Минобороны и Генштабом. Пригожин обвинял руководителей ведомства Сергея Шойгу и Валерия Герасимова в том, что те сознательно не дают боеприпасы вагнеровцам, штурмующим Бахмут (который наемники в итоге превратили в руины).

Эту борьбу Пригожин проиграл. Сначала у него забрали возможность вербовать заключенных. А потом предупредили, что скоро все наемники "Вагнера" должны будут перейти под контроль государства.

Дальше ситуация развивалась стремительно — Пригожин пошел ва-банк. Вечером 23 июня он обвинил военное руководство в ударах по лагерям "Вагнера" (убедительных доказательств, что это действительно произошло, нет). А затем вместе с наемниками захватил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и устроил "марш справедливости на Москву". В процессе были убиты полтора десятка российских военных.

По официальной версии, бунт закончился переговорами при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. Уголовное дело о военном мятеже — его возбудила ФСБ — закрыли. Пригожин с наемниками ушли в Беларусь. Через несколько дней после этого командиры "Вагнера" во главе с бизнесменом встретились с президентом России Владимиром Путиным (о чем они говорили, доподлинно неизвестно).

Через два месяца после мятежа Евгений Пригожин погиб в загадочной авиакатастрофе в Тверской области. Результаты расследования до сих пор не обнародованы. Единственные подробности произошедшего известны со слов Владимира Путина. Прошлой осенью он обмолвился, что на борту самолета якобы взорвалась граната, а еще намекнул, что погибших пассажиров следовало бы проверить на предмет алкогольного или наркотического опьянения.

Версии Путина поверили далеко не все — например, WSJ со ссылкой на источники писала, что Пригожин был убит по личному распоряжению Николая Патрушева, на тот момент секретаря Совбеза. Путин, утверждала газета, не возражал. В Кремле статью назвали "бульварным чтивом".

Империя Пригожина за год фактически развалилась. О самом бизнесмене теперь вспоминают редко — в последний раз в связи с установкой памятника на его могиле.

Дмитрий Уткин

Дмитрий Уткин последние 10 лет был одним из самых приближенных к Пригожину людей. Когда-то он был офицером российского спецназа, но потом начал воевать как наемник. Уткин открыто придерживался неонацистских взглядов. Журналисты публиковали фото его татуировок с символикой СС. В качестве позывного Уткин вызвал фамилию любимого композитора Адольфа Гитлера Рихарда Вагнера — в итоге это и дало название пригожинской ЧВК. Это, впрочем, не помешало ему получить звезду Героя России.

В 2014-м и 2015 году Уткин воевал на юго-востоке Украины. Потом, уже как командир "Вагнера", руководил наемниками в Сирии, Ливии, Центральноафриканской Республике.

В отличие от Пригожина, Уткин даже в последний год жизни предпочитал оставаться в тени. Едва ли не единственное свое публичное заявление он сделал в разгар конфликта "Вагнера" с руководством Чечни. Он отвечал на выпад Магомеда Даудова — тогдашний спикер парламента Чечни предлагал Пригожину поговорить "как мужчина с мужчиной". Уткин напомнил оппонентам о своем участии в двух чеченских кампаниях. Многие нынешние представители чеченского руководства тогда воевали против федерального центра.

23 августа 2023 года Уткин вместе с Пригожиным погиб в авиакатастрофе в Тверской области.

Сергей Шойгу — один из самых важных чиновников в путинской системе власти последних 25 лет. К июню 2023 года он уже больше 10 лет был на посту министра обороны (рекорд в новейшей российской истории). Шойгу стабильно входил в число чиновников, которые, по опросам, пользуются наибольшим доверием россиян. Он регулярно проводил время с Владимиром Путиным вне службы — в совместном отпуске.

Весна и начало лета 2023 года были непростым временем для министра обороны. Вторжение в Украину шло не по плану, а в публичном поле у него появился сильный конкурент — вышедший из тени Евгений Пригожин. Создатель "Вагнера" открыто критиковал Шойгу за неудачи российской армии после поражений в Херсонской и Харьковской областях. Эти провалы публично противопоставлялись достижениям ЧВК.

Одновременно у Пригожина появился мобилизационный резерв, которого не было у армии — заключенные российских колоний. Противостояние вылилось в публичный конфликт. Глава ЧВК "Вагнер" начал обвинять Шойгу в некомпетентности и противодействии "Вагнеру". Обвинения переросли в оскорбления, в том числе членов семьи министра обороны.

Из этого конфликта Шойгу вышел победителем. К марту 2023 года Минобороны отдали возможность вербовать зэков. Пригожин же, судя по всему, к тому времени лишился главного козыря — прямого контакта Владимиром Путиным. А в конце мая "Вагнер" вывели с линии фронта — вскоре после этого Пригожин начал свой бунт.

Казалось, что на карьеру Шойгу мятеж не повлиял. В его пользу тогда сыграло и то, что регулярные части российской армии к бунту не присоединились. Но неудачи в войне в Украине все-таки сказались на его положении.

В мае 2024 года, после инаугурации, Шойгу уволили с поста министра обороны, а в самом министерстве начались чистки. Заместителя Шойгу Тимура Иванова в преддверии увольнения Шойгу арестовали по статье о взятке. В коррупции обвинили еще несколько российских генералов, а некоторых уволили из министерства.

Новым министром стал Андрей Белоусов, чиновник экономического блока — свидетельство того, что Кремль остался недоволен тем, как Сергей Шойгу руководил армией с хозяйственной точки зрения.

Сейчас Шойгу работает на посту секретаря Совета безопасности — на этой должности он сменил 72-летнего Николая Патрушева, одного из самых приближенных к Путину силовиков. Всех близких к Шойгу людей из руководства Министерства обороны убрали.

Валерий Герасимов

Валерий Герасимов — один из немногих участников событий прошлого года, кто сохранил свои позиции. С 2012 года Герасимов возглавляет российский Генеральный штаб. С конца зимы 2022 года он командует российской группировкой в Украине.

Именно Герасимов зимой-весной 2023 года стал главным объектом критики Пригожина. Сначала в сети появились ролики, в которых вагнеровцы оскорбляют Герасимова. Потом это открыто начал делать и сам бизнесмен. Глава ЧВК "Вагнер" обвинял генерала в том, что тот якобы лично распоряжается не давать наемникам нужного им числа боеприпасов, и открыто материл его.

Герасимов мятеж Пригожина публично так и не комментировал. После бунта он ненадолго пропал из публичного поля. Но в итоге в него вернулся и по-прежнему руководит российским Генштабом.

Владимир Алексеев

Генерал Владимир Алексеев, первый замглавы Главного управления Генштаба (ГРУ), как стало ясно теперь, был одним из главных непубличных противников Пригожина. В мае 2023 года он активно занимался созданием новой ЧВК, которая, по мысли российских властей, должна была стать альтернативой "Вагнеру" и Пригожину — ЧВК "Редут".

Создание компании-конкурента Пригожина злило — в борьбе за ресурсы он неоднократно критиковал любые альтернативные "Вагнеру" структуры, обвиняя их в неэффективности.

В день мятежа генерал Алексеев записал видеообращение к Пригожину и попросил его остановить колонны и не наносить "удар в спину стране и президенту". А уже через несколько часов Пригожин отчитывал его и еще одного генерала, замминистра обороны Юнус-Бека Евкурова, в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Предприниматель выложил видео, на котором развязно общается с военачальниками. Те приехали на переговоры, но сидели как пленники — в окружении вооруженных бойцов "Вагнера" и самого Пригожина с автоматом на плече.

Обращаясь к генералам, Пригожин требовал выдать ему Герасимова и Шойгу. "Забирайте", — говорит на видео Алексеев со смехом.

Этот эпизод, судя по всему, на карьеру Алексеева не повлиял. Более того, за 2023 год "Редут", альтернатива "Вагнеру", разросся до главного рекрутингового проекта Минобороны. Алексеев стал его главным куратором — об этом в своих расследованиях писали Би-би-си, The Insider* и издания "Схемы" и "Система". Многие вагнеровцы в итоге оказались в структурах именно этого подразделения.

Андрей Трошев

Неформальным руководителем "Редута" после падения Пригожина оказался его соратник — Андрей "Седой" Трошев, писали российские военкоры. В "Вагнере" он занимал должность начальника штаба. Трошев курировал лагерь подготовки "Вагнера" в Молькино, вопросы снабжения и кадровую службу ЧВК.

По сути, "Седой" был одним из двух главных руководителей компании вместе с Уткиным, тоже получил звезду Героя России. Во время мятежа публично он себя никак не проявил.

После гибели Пригожина близкие к нему каналы писали, что большого влияния у "Седого" якобы не было. Если это и так, то с тех пор ситуация изменилась.

В сентябре российский военкор-пропагандист Александр Сладков назвал именно Трошева, ветерана войн в Афганистане, Чечне и Сирии, руководителем "Редута". А Дмитрий Песков заявил, что у Трошева есть официальная должность в Министерстве обороны — какая, он не уточнил.

Сам Трошев (в гражданском) лично встретился с Владимиром Путиным, который поручил ему формировать "добровольческие подразделения" для войны в Украине.

С тех пор о Трошеве практически ничего не слышно.

Сергей Суровикин

Генерал Сергей Суровикин, которого пресса любит называть "генерал Армагеддон", — одна из самых обсуждаемых фигур российского вторжения в Украину. Некоторое время Суровикин командовал российской группировкой, но затем был с этой должности смещен. Тогда же стало ясно, что с Пригожиным они, скорее, союзники.

Жалуясь на Герасимова и Шойгу, создатель ЧВК "Вагнер" не раз повторял, что при Суровикине проблем со снабжением у наемников не было. Уже после бунта Пригожина журналисты центра "Досье" выяснят, что генерал несколько лет был "почетным членом" ЧВК "Вагнер". Их тесное сотрудничество началось еще во время войны в Сирии в середине 2010-х.

В начале мая Пригожин поставил силовикам ультиматум: либо они дают "Вагнеру" снаряды, либо он уводит бойцов из-под Бахмута. Угрозу свою Пригожин так и не выполнил, но через несколько дней объявил, что Суровикина назначили ответственным за взаимодействие с "Вагнером".

Наладить это взаимодействие у Суровикина не получилось. Конфликт перерос в мятеж. В день бунта Суровикин безуспешно просил Пригожина остановить бойцов. А сразу после мятежа полностью исчез из публичного пространства и потерял должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами. В российских и западных СМИ появились публикации о том, что Суровикин якобы знал о подготовке бунта и поэтому на некоторое оказался то ли в СИЗО, то ли под домашним арестом (действительно ли это произошло, доподлинно не известно).

Через несколько месяцев Суровикин нашелся в Алжире. "Коммерсант" писал, что генерал приехал туда вместе с делегацией Минобороны. Источник издания связал поездку с тем, что "военно-политическое руководство страны придает большое значение в осуществлении внешней политики восточному направлению", а российские власти по-прежнему доверяют Суровикину.

Ни о каком новом назначении генерала с тех пор так и не сообщалось, хотя в провоенных телеграм-каналах периодически появлялись новые фотографии Суровикина в Африке — заметно похудевшего и отрастившего бороду.

Юнус-Бек Евкуров

Юнус-Бек Евкуров — важная фигура в российской политике. Это человек с продолжительной военной карьерой, бывший президент Ингушетии, переживший попытку покушения. С 2019 года Евкуров работал на посту замминистра обороны.

В день мятежа он оказался среди тех, кого Пригожин захватил в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Его карьере это не помешало. Более того, после развала империи Пригожина и его гибели под кураторство Евкурова перешла бывшая вотчина бизнесмена — а именно Ливия и Сирия.

Как выяснил журналист-расследователь Андрей Захаров*, после бунта Евкуров лично ездил в Сирию и в Ливию, чтобы убедить руководство этих стран заменить наемников Пригожина структурами российского Минобороны.

В Африке на замену "Вагнеру" в итоге пришел так называемый "Африканский корпус" — структура, связанная с Минобороны России. Российские СМИ писали, что его неформальным руководителем стал именно Евкуров.

Незадолго до президентских выборов 2020 года под Минском произошла загадочная история с задержанием группы вагнеровцев в санатории "Белорусочка". СМИ писали, что сорвалась операция украинских спецслужб. Они якобы планировали посадить в Украине самолет с наемниками, которые должны были лететь из Минска в Стамбул. Президент Украины Владимир Зеленский отрицал, что у Киева были такие планы.

По итогам той истории президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. В нем он неожиданно рассказал о своем близком знакомстве с Евгением Пригожиным еще с конца 1990-х.

Насколько они правда были близки, сейчас сказать уже сложно, но в день мятежа именно белорусский лидер решил публично выступить в качестве переговорщика между Кремлем и основателем ЧВК. По его словам, он убедил Владимира Путина, что сможет успокоить Пригожина и остановить его марш на Москву.

В итоге Лукашенко в публичном поле стал той фигурой, которой удалось решить эту конфликтную ситуацию, а по итогам мятежа было объявлено, что "Вагнер" перебазируется в Беларусь, где займется в том числе тренировкой местных вооруженных сил.

Неподалеку от Осиповичей в Могилевской области и правда вскоре начал строиться масштабный полевой лагерь, куда, как планировалось, должны были переместиться пригожинские наемники. После авиакатастрофы в небе над Тверской областью этот проект, судя по всему, потерял актуальность. А Лукашенко заявил, что никаких гарантий безопасности Пригожину он не давал и дать в принципе не мог.

Алексей Дюмин

После захвата Ростова-на-Дону колонна двигалась по трассе "Дон" в сторону Москвы. Есть достоверные свидетельства движения вагнеровцев по Воронежской области, а следующим регионом перед столицей на их пути была Тульская область, которую в тот момент возглавлял бывший охранник Владимира Путина Алексей Дюмин (в прошлом его часто называли потенциальным преемником на посту президента).

И если белорусский лидер Александр Лукашенко публично рассказал о своей роли по урегулированию кризиса, то роль Дюмина в том, что мятеж был прекращен, до конца не ясна. У тульского губернатора с Пригожиным были теплые личные отношения, а также, как писал The Insider*, общие бизнес-интересы. Пока основатель ЧВК публично критиковал Сергея Шойгу, именно Дюмина многие называли будущим министром обороны.

В день мятежа руководители российских регионов один за другим выпускали однотипные ролики с заявлениями о своей поддержке Владимира Путина, но Дюмин ничем подобным не занимался. В телеграм-каналах появились слухи, что в это время губернатор участвовал в переговорах с Пригожиным об урегулировании кризиса (тульские власти это отрицали).

Уже в августе после авиакатастрофы в небе над Тверской областью тульский губернатор заявил: "Евгения Пригожина я знал как настоящего патриота, человека решительного и бесстрашного. Он много сделал для страны, и Родина его не забудет". Учитывая, что за два месяца до этого Владимир Путин называл Пригожина предателем, дюминское выступление было смелым шагом.

Впрочем, это не помешало его дальнейшей карьере. В мае 2024 года после инаугурации Владимира Путина он покинул Тулу и был назначен на пост помощника президента России и секретаря Госсовета.

*внесены в российский реестр "иноагентов"

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