Польские фермеры решили бороться с наплывом беженцев в страну необычным способом. В интернете разлетелось видео, на котором фермеры разливают, по их утверждениям, свиной навоз вблизи белорусско-польской границы, сообщает русская служба Би-би-си.

Таким образом они пытаются отпугнуть мигрантов, в основном из стран Ближнего Востока, которые пытаются прорваться на территорию страны из Беларуси (польская погранслужба ежедневно сообщает о сотнях таких случаев).

По утверждению критиков Александра Лукашенко, беженцев привозят к границе белорусские силовики, а также вооружают их для сопротивления пограничникам. Белорусская сторона отрицает свою причастность к кризису.

Власти Польши ввели буферную зону и построили забор вдоль границы, однако поток мигрантов не уменьшается.

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