Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент Майя Санду констатировала, что Кишинев выполнил все условия для присоединения к Евросоюзу. Молдова надеется присоединиться к ЕС к 2030 году, сообщает Deutsche Welle.

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о начале переговоров по вступлению страны в Евросоюз. "Членство в ЕС - это наш путь к миру, процветанию и лучшей жизни для всех граждан", - написала она в своем микроблоге в соцсети Х в пятницу, 21 июня.

"Республика Молдова выполнила все рекомендации Еврокомиссии. Таким образом, спустя два года после получения статуса страны-кандидата 25 июня состоится первая межправительственная конференция Молдова-ЕС, которая положит начало переговорам о вступлении. За усилиями по модернизации страны стоят тысячи людей в госучреждениях, и работа каждого из них оказывает решающее влияние на достижение цели нашей страны - подготовить страну к членству в ЕС к 2030 году", - объявила Санду по итогам заседания Национальной комиссии по европейской интеграции.

По словам президента, на заседании одобрена общая переговорная позиция, которую утвердит правительство. Вице-премьер по европейской интеграции Кристина Герасимов назначена главным переговорщиком с ЕС от Молдовы. Майя Санду добавила, что на осеннем референдуме народ Молдовы решит, является ли вступление в Евросоюз "вектором развития страны и наследием, которое мы оставим будущим поколениям".

Статус кандидата в Евросоюз

Молдова получила статус кандидата в Евросоюз в 2022 году. В декабре 2023 года Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении этой страны в ЕС, 13 марта Еврокомиссия направила на рассмотрение в Евросовет проект рамок переговоров с Молдовой.

В начале июня Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в Евросоюз. Кроме того, 5 июня 11 из 27 стран ЕС обратилась к председательствующей сейчас в Евросоюзе Бельгии с просьбой уже в этом месяце установить рамки переговоров по вступлению Молдовы и Украины в ЕС, чтобы в конце июня созвать межправительственные конференции с участием двух стран.

В мае еврокомиссар по вопросам администрации и бюджета Йоханнес Хан заявил, что Молдова может стать членом ЕС к 2030 году, если власти в Кишиневе докажут приверженность правовому государству и проведут реформы в сфере органов юстиции.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit