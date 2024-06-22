На Запорожской АЭС (ЗАЭС), захваченной российской армией, в результате атаки на подстанцию "Радуга" нарушено функционирование инфраструктурных объектов. Об этом сообщается утром в субботу, 22 июня, в Telegram-канале "ЗАЭС. Официально". Авторы пишут, что за атакой стоят Вооруженные силы Украины.

Уточняется, что нарушения произошли в работе таких объектов станции, как транспортный цех, типография и Управление производственно-технологической комплектации (УПТК) АЭС, которые остались без электричества.

"Меры по обеспечению ядерной безопасности осуществляются в полном объеме", - говорится далее в посте. Между тем "повторная атака на ключевые объекты инфраструктуры Энергодара создает угрозу жизнеобеспечения города", где живут сотрудники ЗАЭС, обеспечивающие безопасную эксплуатацию станции, предупреждают далее авторы.

Накануне, 21 июня, пророссийские "власти" города Энергодара, расположенного на оккупированной РФ территории Запорожской области Украины, также сообщали об ударе по подстанции "Радуга". Тогда, судя по сообщениям, был поврежден трансформатор.

19 июня от военных действий пострадала и другая подстанция - "Луч". Из-за этого в Энергодаре и близлежащих населенных пунктах произошло отключение электричества.

ЗАЭС также получает электроэнергию с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной - 330 кВ "Феросплавная -1". Об их отключении не сообщалось..

Нарушение принципов ядерной безопасности

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину она неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Москва и Киев винят в них друг друга. Со своей стороны глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в связи с атаками на атомную электростанцию указал в начале июня на полное или частичное нарушение "всех столпов ядерной безопасности".

После захвата российскими военными Запорожская АЭС была обесточена восемь раз из-за повреждения линий электропередачи за пределами ее территории. При блэкаутах возникает угроза для сохранения в безопасном состоянии ядерного топлива в реакторах и бассейнах выдержки.

Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.





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