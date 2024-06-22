Интервью британского правого политика Найджела Фараджа, в котором тот сказал, что Запад "спровоцировал" Россию на вторжение в Украину расширением НАТО и ЕС на восток, вызвало резко негативную реакцию у представителей ведущих политических партий Великобритании.

В ответ Фарадж в более жестких выражениях высказался о Путине и начатой российским президентом войне, но извиняться отказался, а обвинения в том, что он повторяет тезисы Путина, отверг.

Российские пропагандисты с одобрением цитировали высказывания Фараджа.

Рассказываем, как развивается предвыборная дискуссия на эту тему в Британии.

Кто такой Найджел Фарадж и насколько популярна его партия?

Найджел Фарадж, которому 60 лет, в мире более всего известен тем, что много лет громко агитировал за выход Великобритании из Европейского Союза. В 2016 году британцы с небольшим перевесом проголосовали на референдуме за брексит, как стало принято называть этот процесс. 31 января 2020 года Британия вышла из ЕС; опросы показывают, что в последующие годы многие сторонники брексита пожалели об этом решении.

В разные годы Фарадж создал несколько политических партий, в ее нынешней инкарнации его партия называется "Реформа" (Reform UK).

Он говорит, что не участвовал в повседневной деятельности партии до 22 мая, когда премьер-министр Риши Сунак объявил досрочные выборы, которые пройдут 4 июля.

3 июня, когда предвыборная кампания началась, Фарадж решил стать во главе партии и выдвинуть свою кандидатуру в избирательном округе Клактон, где в 2016 году 70% избирателей голосовали за брексит. В прошлом Фарадж семь раз баллотировался в Парламент и всегда проигрывал.

"Реформа" — единственная из партий, чьи показатели в опросах заметно менялись с начала кампании. Уровень ее поддержки вырос на несколько пунктов, в двух опросах она сравнялась с правящими консерваторами или даже обошла их, но по усредненному показателю находится на третьем месте. Модели, учитывающие не только опросы, но и демографические параметры каждого округа, прогнозируют, что ей удастся провести в Парламент пять-шесть депутатов.

Поллстеры говорят, что больше всего сторонников партия Фараджа отнимает именно у консерваторов.

Лидером в опросах с большим отрывом остается Лейбористская партия, те же модели предрекают ей уверенное большинство в будущем Парламенте, хотя оценки размера этого большинства сильно варьируют.

Помимо антипатии к Евросоюзу, Фарадж известен тем, что выступает за "нулевую чистую" миграцию (так чтобы число приезжающих в страну не превышало число уезжающих из нее) и прекращение политики "чистого нуля" углеродных выбросов. В США он давно поддерживает Дональда Трампа.

Его отношение к России и Владимиру Путину — это более сложный вопрос, о чем речь пойдет ниже.

Что сказал Фарадж?

Ведущий Би-би-си Ник Робинсон в последние недели проводил получасовые интервью с лидерами семи крупнейших политических партий страны. Беседы с большинством из них вышли в эфир раньше, как минимум одна еще планируется на следующую неделю. Очередь Найджела Фараджа подошла вечером в пятницу.

В начале интервью Робинсон подчеркнул, что вопросы политику заранее не согласовывались, а его ответы редактироваться не будут. Высказывания Фараджа о Путине были далеко не единственной темой интервью, но вопросы об этом были заданы достаточно рано и создали наибольший резонанс.

Робинсон напомнил Фараджу его слова о том, что он восхищается Путиным, сказанные после аннексии Крыма в 2014 году, а также твит, опубликованный после начала большой войны в Украине в 2022 году, о том, что это последствие расширения НАТО и ЕС.

Фарадж пояснил свои слова так: "Я сказал, что он [Путин] мне не нравится… как человек, но я восхищался им как политическим игроком, поскольку он сумел взять под контроль управление Россией". Он настаивал, что эти слова он произнес все же раньше аннексии Крыма.

На вопрос о твите 2022 года "это было последствие расширения ЕС и НАТО" Фарадж ответил: "Но секундочку, мы же спровоцировали эту войну… Конечно, это его вина, он использовал то, что мы сделали, как предлог".

Фарадж также заявил, что он неоднократно предсказывал войну в Украине "с 1990-х годов, с падения Берлинской стены", и особенно в своей речи в Европарламенте в 2014 году (где он тогда, до выхода Великобритании из ЕС, был депутатом). "Мне было очевидно, что расширение НАТО и Европейского Союза все дальше на восток давало этому человеку [Путину] повод сказать его российскому народу: "Они опять идут на нас" — и начать войну", — сказал политик.

Как на высказывания Фараджа отреагировали представители других партий

Реакция была негативной по всему политическому спектру.

Лидер лейбористов, сэр Кир Стармер, в субботу назвал высказывания Фараджа позорными и подчеркнул, что Путин "один несет ответственность" за российскую агрессию в Украине. "Всякий, кто претендует на то, чтобы представлять избирателей в нашем Парламенте, должен очень четко говорить о том, что мы противостоим российской агрессии, будь то агрессия на поле боя или в интернете", — сказал Стармер.

Еще накануне вечером министр обороны в теневом кабинете лейбористов Джон Хили выпустил специальное заявление, в котором отметил: "До сих пор среди политических лидеров Британии был единый фронт в поддержке народа Украины против неспровоцированного не имеющего оправданий нападения, которому он подвергается со стороны Владимира Путина. Найджел Фарадж поставил себя вне этой единой позиции и показал, что он скорее станет лизать сапоги Владимиру Путину, чем вступится за народ Украины".

Лидер Консервативной партии, премьер-министр Риши Сунак в субботу назвал слова Фараджа "полностью неправильными" и играющими на руку Путину. Подобное "умиротворение" (Сунак употребил термин, которым обозначается политика уступок Великобритании и Франции Гитлеру перед Второй мировой войной) "опасно для безопасности Британии" и ее союзников и лишь раззадоривает Путина, подчеркнул он.

Эд Дэйви, лидер Либерал-демократической партии, подчеркнул, что Путин "затеял незаконное вторжение" в Украину и несет ответственность за гибель "сотен тысяч" людей, включая невинных мирных жителей. На вопрос, хочет ли он обратиться лично к лидеру правой партии, Дэйви ответил, что он "не разделяет никаких ценностей" с Фараджем, и Украина тому еще один пример.

Лидер Шотландской национальной партии и первый министр (глава правительства) Шотландии Джон Суинни в субботу назвал Фараджа "опасным человеком" и "предателем интересов народа этих островов и народа Украины".

"Я считаю, что это одни из самых ужасающих высказываний, что я слышал буквально за всю мою жизнь, и они представляют невероятную степень нелепости и опасности", — подчеркнул Суинни.

Что ответил критикам Фарадж?

Фарадж отреагировал на критику в посте в X вечером в пятницу, но более развернуто представил свою аргументы в субботу вечером в статье, опубликованной на сайте Telegraph (доступ может быть платным). Вот несколько цитат.

"Я не являюсь и никогда не был апологетом или сторонником Путина. Его вторжение в Украину аморально, возмутительно и не имеет оправданий. Как поборник национального суверенитета, я считаю, что Путин был совершенно не прав, вторгаясь в суверенное государство Украина. Никто не может по справедливости обвинить меня в умиротворении агрессора. Я никогда и никак не пытался оправдывать путинское вторжение, и сейчас не пытаюсь".

"Последние 10 лет я говорю, что Запад играет на руку Путину, давая ему предлог сделать то, что он и так собирался сделать […] Если вы тыкаете в русского медведя палкой, не удивляйтесь, если он ответит. А если у вас нет ни средств, ни политической воли, чтобы ему противостоять, то тогда тыкать в медведя палкой — очевидно, плохая внешняя политика".

"Легкого решения у войны нет. Но начинать нужно с того, чтобы посмотреть в лицо правде о причинах и последствиях. Вот почему я просто хочу говорить, как есть, и я так поступаю уже десятилетие. Те клеветники, которые утверждают, что говоря правду, я становлюсь "рупором Путина", лишь показывают тем самым слабость своих аргументов".

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