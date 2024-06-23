Россия ответила на дипломатическую ноту Эстонии о краже пограничных буев на реке Нарва в мае этого года, сообщает агентство LETA со ссылкой на издание Postimees.

В ответ Россия утверждает, что буи, о которых идет речь, Эстония разместила в российских водах. Эстония не согласна с этим утверждением.

Эстонско-российская контрольная линия расположена посередине фарватера. Возможные разногласия по поводу его точного местоположения должны решаться профессионально, а тайное снятие эстонских буев под покровом ночи нельзя считать профессиональным действием, заявили в МИД Эстонии.

В ночь на 23 мая российские пограничники удалили на реке Нарва установленные в эстонских водах буи, который используются для обозначения судоходного пути.

В этом году Россия заявила, что не согласна с расположением примерно половины из запланированных 250 плавучих маркеров. Эстония установила световые буи в эстонских водах на основании закона о государственной границе и мест расположения буев, согласованных между пограничными ведомствами в 2022 году.

Первые 50 буев были установлены на реке Нарва 13 мая. 23 мая около 3 часов ночи эстонские пограничники установили, что пограничники РФ начали снимать плавучие знаки. За ночь были сняты 24 буя, часть из которых оказалась в числе спорных знаков.

Эстония продолжает тесное общение с союзниками и партнерами для принятия решения о дальнейших шагах и призывает Россию вести себя профессионально.

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