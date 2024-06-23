Хадж в Мекке: шесть причин, по которым в этом году погибло так много паломников

В этом году, согласно сообщениям ведущих мировых СМИ, ссылающихся на дипломатов в Эр-Рияде, в ходе хаджа в Мекке погибло по меньшей мере 922 паломника, подавляющее большинство которых перегрелись на палящем солнце.

Хадж - мероприятие грандиозных масштабов: ежегодно в нем принимают участие миллионы людей. Каноны ислама обязывают каждого правоверного совершить хадж хотя бы раз в жизни, если он достаточно крепок для этого физически и не совсем уж нищий.

Власти Саудовской Аравии отчитались об успешно выполненной миссии по охране здоровья пилигримов, заявив, что вспышек инфекционных заболеваний за время хаджа зафиксировано не было, несмотря на большое количество людей и палящий зной.

По официальным данным, в общей сложности в хадже приняло участие около 1,83 млн паломников, из них более 1,6 млн приехало из-за рубежа.

Провести независимую проверку количества погибших Би-би-си не удалось, но вернувшиеся с хаджа люди рассказали об условиях, в которых в этом году проходило паломничество.

Изучив их рассказы, можно выделить шесть основных факторов столь высокой смертности.

1. Экстремальная жара

Главным фактором стала совпавшая с хаджем по времени экстремальная жара. В Мекке температура воздуха в тени превышала 51 градус по Цельсию и только по ночам изредка опускалась ниже 40.

Многие паломники, особенно пожилые или больные люди, с трудом переносили палящий зной на огромных открытых пространствах, где невозможно найти тень. То, что некоторые паломники прибыли на хадж нелегально, без соответствующих разрешений, также сильно ограничивало их доступ к медицинской помощи.

Власти организовали "станции охлаждения" по ходу процессии и советовали паломникам не проходить мимо воды, но для многих аравийская жара оказалась смертельной.

Нужно отметить, что смертность от жары во время хаджа - явление не новое, хотя ученые предупреждают, что дальнейший ход климатических изменений может усугубить ситуацию. Согласно исследованиям, при повышении средней температуры на 1,5°C риск теплового удара во время хаджа может увеличиться в пять раз.

"Только по милости Божьей я выжила, потому что было невероятно жарко, - рассказали паломница из Нигерии Айша Идрис. – Передвигалась я только под зонтиком и постоянно обливалась водой".

2. Перенаселенность и проблемы с санитарией

Многие паломники жаловались в этом году на плохие условия проживания.

Некоторые говорили, что их палатки были переполнены, а кроме того не имели никакой системы охлаждения или санузлов.

Амина, паломница из Исламабада, рассказывает об удушающей жаре в своей палатке при отсутствии работающих кулеров. Другая паломница, по имени Фаузия, утверждает, что из-за скученности в жару люди в толпе нередко падали в обморок.

3. Транспортные проблемы

По некоторым данным, в этом году во время хаджа паломникам приходилось в условиях палящей жары совершать особенно долгие пешие переходы.

Один участник хаджа утверждает, что семь километров шел без малейшей тени и без капли воды, обвиняя в этом дорожные заграждения.

Другой говорит, что паломникам приходилось ютиться в лагерях с весьма ограниченными удобствами.

Источники, знакомые с организацией проведения хаджа, раскритиковали доступный для паломников транспорт. По их словам, из-за перекрытия дорог паломникам приходилось проделывать значительно более долгий путь, чем в предыдущие годы.

Это усиливает риск теплового удара и обезвоживания, ставя под угрозу самочувствие людей, особенно тех, кто нуждается в медицинской помощи.

4. Задержка медицинской помощи

Некоторые паломники жаловались на отсутствие или недостаток медицинской помощи. Рассказывают о долгом ожидании машин скорой помощи и небрежности со стороны медицинского персонала.

Паломница по имени Амина уверяет, что почти полчаса прождала машину скорой, вызванную для подруги, испытавшей приступ клаустрофобии. Наконец, скорая приехала, но врач на пациентку едва взглянул, заявив, что с ней все в порядке.

Власти Саудовской Аравии, однако, настаивают на том, что медицинских ресурсов для паломников было достаточно.

По заявлениям властей, для охраны здоровья паломников было задействовано около 190 больниц и медицинских учреждений, тысячи человек медперсонала и сотни машин скорой помощи.

Колоссальная разница между двумя версиями произошедшего подчеркивает трудности управления таким масштабным мероприятием.

5. Паломники без документов

Участие в паломничестве без надлежащей хадж-визы небезопасно.

Паломники, не имеющие официальных документов, могут избегать контактов с представителями властей, даже если им нужна помощь, что затрудняет управление людскими потоками и оказание медицинской помощи.

Считается, что это один из главных факторов высокой смертности во время хаджа.

По словам одного из арабских дипломатов, более 630 погибших египтян не имели надлежащих разрешений.

Власти Саудовской Аравии пытаются бороться с нелегалами на хадже. Для их выявления официальным паломникам выдают специальные карточки-пропуска для входа в святые места.

6. Пожилые, немощные или больные паломники

Многие паломники совершают хадж под конец жизни, нередко откладывая на это всю жизнь, а иногда в надежде, что им повезет умереть в ходе паломничества.

Например, мусульманская община Бангладеш считает смерть во время совершения хаджа большой удачей, поскольку это придает усопшему особый статус.

Это также одна из причин того, что смертельные случаи во время хаджа случаются каждый год. В прошлые два года умерших было около 200.

Кладбище Аль-Баки в Саудовской Аравии, по преданию, было основано самим пророком Мухаммедом, что делает его весьма желанным местом захоронения правоверного мусульманина.

Что происходит, если кто-то умирает во время хаджа?

Если паломник скончался во время хаджа, о его смерти сообщают родственникам, которые подтверждают личность погибшего.

Затем тело обмывают, заворачивают и перевозят в морозильных камерах, предоставленных правительством Саудовской Аравии.

Похоронные обряды проводятся в известной мечети, но сами могилы при этом просты, иногда несколько тел хоронят вместе.

Важно, что в записях на кладбище подробно указано место каждого погребения, что позволяет семьям при желании их посещать.

Правительство Саудовской Аравии вместе с группами помощи старается обеспечить уважительное погребение всем паломникам.

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