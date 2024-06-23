Торговое судно в Красном море было повреждено в результате атаки беспилотника йеменских повстанцев-шиитов-хуситов в воскресенье, 23 июня, сообщает агентство LETA.

Члены экипажа судна не пострадали, согласно информации, предоставленной Центром морской безопасности, курируемым британским военно-морским флотом и частной службой безопасности судоходства фирмой Ambrey.

Нападение на контейнеровоз под либерийским флагом, направлявшийся в Циндао в Китае, произошло примерно в 120 километрах к западу от йеменского портового города Ходейда.

Хуситы атакуют корабли в Красном море и Аденском заливе с ноября 2023 года, утверждая, что таким образом они солидарны с палестинцами в войне между Израилем и террористической группировкой ХАМАС в секторе Газа.

Соединенные Штаты и Великобритания наносят удары в Йемене, направленные на снижение способности поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов совершать нападения, а также предпринимаются международные военные усилия по перехвату беспилотников и ракет, выпущенных по кораблям.

Нападения хуситов привели к резкому росту расходов на страхование судов, пересекающих Красное море. Многие судоходные компании выбрали гораздо более длинный маршрут вокруг южной оконечности Африки.

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