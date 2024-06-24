Два десятка человек погибли в результате нападения на православные храмы, синагоги и полицейских в дагестанских Дербенте и Махачкале вечером в воскресенье. Убиты шесть нападавших, заявили власти.

Глава Дагестана Сергей Меликов ночью сообщил, что "более 15 полицейских" и несколько гражданских лиц "стали жертвами сегодняшнего теракта".

"Активная фаза оперативно-боевых мероприятий в городах Махачкала и Дербент завершена. Шестеро бандитов ликвидировали", — заявил Меликов в своем телеграм-канале. Национальный антитеррористический комитет ночью сообщал о пяти убитых нападавших — двух в Дербенте и трех в Махачкале.

Перестрелки продолжались до позднего вечера. Точное число нападавших неизвестно. В Махачкале и Дербенте по-прежнему действует режим контртеррористической операции.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Дагестане объявлен трехдневный траур.

Как развивались события

Сообщения о стрельбе в Дербенте и Махачкале начали появляться ближе к вечеру воскресенья.

В Дербенте неизвестные напали на храм Покрова Пресвятой Богородицы на улице Ленина и синагогу Келе-Нумаз на улице Таги-Заде.

Нападавшие обстреляли церковь и синагогу из автоматов, сообщали в МВД. В синагоге в результате нападения начался сильный пожар, потушить который удалось только ночью. В Российском еврейском конгрессе (РЕК) уточнили, что нападение на синагогу в Дербенте было совершено незадолго до вечерней молитвы.

"Полицейские и охранники приняли на себя основной удар нападавших, они оказали сопротивление и были убиты. Также террористы подожгли здание с помощью бутылок с зажигательной смесью. Аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале", — цитирует РБК сообщение РЕК.

По данным РЕК, аналогичное нападение было совершено на синагогу в Махачкале. Там обстрелу подвергся пост ДПС на улице Ермошкина, рядом с которым находится синагога. "РИА Новости" со ссылкой на раввина сообщает, что в махачкалинской синагоге никто не пострадал.

Перестрелка была и рядом со Свято-Успенским кафедральным собором на улице Орджоникидзе. В церкви забаррикадировались 18 человек — священнослужители и прихожане. Ночью их вывели сотрудники МВД. "Никто не пострадал", — сказал источник агентства "Интерфакс".

Сообщения о захвате заложников в этой церкви не подтвердились — нападавшие находились в соседнем здании, когда шел бой.

Сообщалось также о стрельбе в селе Сергокала, которое расположено в 65 км к югу от Махачкалы. Там неизвестные обстреляли полицейскую машину, в результате ранения получил один из сотрудников.

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