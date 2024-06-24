Европейская комиссия начала расследование в отношении американской технологической корпорации Apple в связи с возможными нарушениями новых правил ЕС для крупных онлайн-платформ. В ходе процедуры будет проверено, выполняет ли компания из США обязательство бесплатно перенаправлять пользователей к предложениям программного обеспечения вне собственной платформы Apple по продаже приложений App Store, сообщило брюссельское ведомство в понедельник, 24 июня.

"Сообщество разработчиков и потребители очень заинтересованы в альтернативах App Store. Мы проведем расследование, чтобы гарантировать, что Apple не подорвет эти усилия", - заявила комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер.

Кроме того, Еврокомиссия сомневается в соразмерности введенного Apple в марте основного технологического сбора (Core Technology Fee, CTF) для разработчиков, он составляет 50 евроцентов за каждую первую установку приложения в течение года и взимается после превышения порога в 1 млн установок в ЕС. При этом новый сбор не взимается, если разработчики продолжат распространять свои приложения только через Apple Store.

В Apple уверены, что не нарушают закон в ЕС

Если корпорацию Apple признают виновной в несоблюдении закона, ей будет грозить штраф в размере до 10 процентов от мирового годового оборота, а при повторных нарушениях - до 20 процентов.

В свою очередь Apple отвергла подозрения Еврокомиссии. Компания заявила, что за последние месяцы внесла ряд изменений, чтобы соответствовать новым европейским нормам. "Мы уверены, что наш план соответствует закону", - заявили в корпорации.

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