Универсальный механизм предоставления временной защиты для беженцев из Украины продолжит действовать до марта 2026 года. Такое решение принял Совет ЕС.

"День за днем Россия терроризирует украинский народ бомбардировками. Это небезопасные обстоятельства. Те, кто бежал от российской агрессии, могут и дальше рассчитывать на нашу солидарность", — заявила госсекретарь Бельгии по вопросам убежища и миграции Николь де Мур.

Механизм временной защиты для украинцев, покинувших страну после начала полномасштабного российского вторжения, был запущен в марте 2022 года. Власти ЕС уже не первый раз продлевают его действие из-за продолжающейся войны.

Задействованная процедура позволяет украинским беженцам получить ВНЖ, право на работу и школьное образование для несовершеннолетних детей, обеспечение жильем, социальную и медицинскую помощь. В то же время универсальный механизм ослабляет нагрузку на национальные службы по представлению убежища, поскольку каждое заявление не нужно рассматривать в индивидуальном порядке.

По данным Совета ЕС, с марта 2022 года временную защиту получили 4,2 млн украинцев, покинувших свою страну из-за полномасштабной войны.

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