Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж признал в американском суде вину в разглашении военных секретов, после чего, согласно достигнутым ранее с властями США договоренностям, был освобожден.

Заседание проходило в федеральном окружном суде Северных Марианских островов (территория США) на острове Сайпан в Тихом океане, куда Ассанж прибыл из Лондона.

После признания вины в сговоре с целью получения и разглашения секретных сведений о национальной обороне судья Рамона Манглона заявила, что будет "справедливым и разумным" зачесть в качестве срока наказания 62 месяца, которые Ассанж провел в лондонской тюрьме строгого режима "Белмарш", оспаривая экстрадицию в США.

Более серьезные обвинения, которые грозили длительным тюремным сроком, с Ассанжа были сняты.

"Вы сможете выйти из зала суда свободным человеком", — сказала судья по окончании заседания.

Дело против Ассанжа прекращено, американские власти также отозвали свой запрос об экстрадиции.

Джулиан Ассанж был освобожден из тюрьмы "Белмарш" в понедельник, после чего вылетел на частном самолете сначала в Бангкок, а оттуда — на Северные Марианские острова.

Американские прокуроры попросили судью на Сайпане провести слушания и вынести приговор сразу после признания вины Ассанжем.

Островная территория для сделки была выбрана не случайно — как говорилось в судебных документах, Ассанж не хотел признавать вину на континенте, кроме того, остров Сайпан находится относительно недалеко (3200 км) от Австралии, куда теперь отправился основатель WikiLeaks.

Ассанж не сделал заявлений для прессы и после заседания вылетел в австралийскую столицу Канберру.

Из зала суда

Джонатан Хед, корреспондент Би-би-си, Сайпан

Атмосфера в суде — очень спокойная и деловая.

Ассанж выглядит довольно расслабленным и на вопросы судьи отвечает в основном односложно. Он довольно уверенно отвечал на каждый заданный ему вопрос, но в основном просто говорил "да".

Единственный раз он отвечал подробно, объясняя свои мысли о том, почему он решил опубликовать секретные документы.

Судья Рамона Манглона действовала методично — она прорабатывала каждую деталь дела, убеждаясь, что все стороны довольны соглашением о признании вины, а Ассанж понимает все последствия своего шага и знает, что у него есть возможность предстать перед судом, если он захочет.

Ассанж внимательно следил за всем, что говорила сторона обвинения. Похоже, его устраивает заключенная сделка.

Джеймс Ландейл, дипломатический корреспондент Би-би-си:

Для своих сторонников Ассанж — доблестный борец за правду. Для критиков — искатель публичности, который поставил под угрозу жизни людей, выложив в открытый доступ массу секретной информации.

Те, кто с ним работал, описывают Ассанжа как напряженного, целеустремленного и высокоинтеллектуального человека, обладающего исключительными способностями к взлому компьютерного кода.

Он основал сайт WikiLeaks, публикующий конфиденциальные документы, в 2006 году, а в апреле 2010 года попал в заголовки газет по всему миру, когда опубликовал кадры, на которых американские солдаты расстреливают 18 мирных жителей с вертолета в Ираке.

В том же году австралиец был задержан в Великобритании, а затем освобожден под залог, после того как Швеция выдала международный ордер на его арест в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Ассанж утверждал, что это была уловка, чтобы в итоге экстрадировать его в США для предъявления обвинений в шпионаже. Это положило начало юридической саге, которая продолжалась 14 лет, затронула пять стран и дошла до самых высоких судебных инстанций мира.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си в Северной Америке, сделка между правительством США и Джулианом Ассанжем была согласована в среду на прошлой неделе.

До этого Министерство юстиции США последовательно заявляло, что будет добиваться экстрадиции. В апреле президент США Джо Байден говорил, что рассматривает просьбу Австралии о прекращении уголовного преследования основателя WikiLeaks.

"Конечно, это год президентских выборов, и трудно не рассматривать все через эту призму. Соперник Байдена Дональд Трамп в прошлом месяце заявил, что рассмотрит возможность помилования Ассанжа, если победит на выборах в ноябре", — пишет корреспондентка Би-би-си в Нью-Йорке Номия Икбал.

Сторонники Ассанжа говорили, что сделка стала возможна благодаря глобальной кампании поддержки основателя WikiLeaks после длительных переговоров с Министерством юстиции США.

Как сообщала телекомпания CNN со ссылкой на источники, представители ФБР и Минюста США выступали против любой сделки, которая не включает признание Ассанжем своей вины в уголовном преступлении.

"Он был очень взволнован, немного встревожен, но в основном радовался тому, что может оказаться на свободе после стольких лет", — рассказал журналистам брат Ассанжа Габриэль Шиптон.

В интервью CNN он сказал, что Ассанж пока не думал о возобновлении работы в WikiLeaks, поскольку хочет провести время с семьей и восстановить здоровье.

О проблемах с физическим и психическим здоровьем после пребывания в посольстве Эквадора и лондонской тюрьме говорила и супруга Ассанжа Стелла.

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