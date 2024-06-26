Любой мирный план прекращения войны России против Украины должен основываться на международном праве, а мир должен быть справедливым. Об этом заявил во вторник, 25 июня, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя план урегулирования военного конфликта в Украине, представленный двумя советниками экс-президента США Дональда Трампа - генерал-лейтенантом в отставке Китом Келлогом и Фредом Флейтцем.

"Украина имеет абсолютно четкое понимание, и оно прописано в формуле мира, предложенной президентом Владимиром Зеленским. Там четко сказано: мир может быть только справедливым, и мир может быть только на основе международного права", - сказал Подоляк в интервью агентству Reuters.

Как отметил Подоляк, заморозить войну на нынешних линиях фронта было бы "странно", поскольку РФ нарушила международное право и находится на украинской территории. Война, добавил он, не может закончиться без привлечения России к ответственности. Подоляк также назвал условия прекращения огня, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным, бессмысленными.

Мирные переговоры с РФ в обмен на оружие

Накануне агентство Reuters сообщило, что советники Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России и Украины в случае победы на президентских выборах.

Документ предусматривает, что Украина получит больше американского оружия, но только в том случае, если вступит в мирные переговоры с РФ. Вместе с тем США предупредят Москву, что отказ от переговоров приведет к усилению военной поддержки Украины со стороны США.

Документ также предполагает прекращение огня на фактических линиях фронта и тем самым сохранение контроля РФ над оккупированными украинскими территориями. По словам Фреда Флейтца, Украина вряд ли сможет восстановить эффективный контроль над всей своей территорией в ближайшее время.

Еще одним стимулом для участия России в переговорном процессе могло бы стать обещание США отложить членство Украины в НАТО на длительный период, считают авторы плана.

Украина исключает территориальные уступки

В свою очередь украинские власти исключают территориальные уступки, а в качестве предпосылки для начала мирных переговоров с РФ выдвигают требование восстановить границ Украины на момент 1991 года.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы на предстоящих президентских выборах он сможет добиться заключения мирного соглашения между Россией и Украиной "в течение 24 часов". Как именно он собирается сделать это, Трамп не сообщал.

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