Россия и Украина провели обмен военнопленными, сообщили в Минобороны РФ. Украина вернула 90 российских военнослужащих, находящихся в плену, Россия — 90 украинских военных.
В сообщении ведомства говорится, что посредником в обмене военнопленными выступали Объединенные Арабские Эмираты.
Позднее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что из российского плена вернулись 90 украинских военных.
Последний раз Москва и Киев сообщали об обмене пленными 31 мая. Тогда российское Минобороны заявило, что с территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. Зеленский уточнял, что из российского плена вернулись военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, пограничники, а также четверо мирных жителей.
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