Последний раз Москва и Киев сообщали об обмене пленными 31 мая. Тогда российское Минобороны заявило, что с территории Украины возвращены 75 российских военнослужащих, Украине переданы 75 военных. Зеленский уточнял, что из российского плена вернулись военнослужащие ВСУ и Нацгвардии Украины, пограничники, а также четверо мирных жителей.