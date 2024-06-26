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Послы стран НАТО утвердили премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря альянса. Соответствующий пресс-релиз опубликован на официальном сайте НАТО.

Рютте приступит к выполнению своих обязанностей на новой должности 1 октября. На посту генерального секретаря НАТО нидерландский политик сменит норвежца Йенса Столтенберга, занимавшего эту позицию с 2014 года.

"Я горячо приветствую сделанный союзниками по НАТО выбор Марка Рютте в качестве моего преемника. Марк — настоящий трансатлантист, сильный лидер и сторонник консенсуса. Я желаю ему всяческих успехов в дальнейшем укреплении альянса. Я знаю, что оставляю НАТО в надежных руках", — написал Столтенберг в соцсети X.

На протяжении 14 лет Рютте занимает пост премьер-министра Нидерландов. Осенью прошлого года он объявил о проведении внеочередных выборов и уходе из национальной политики после назначения следующего главы правительства. Коалиционные переговоры после выборов затянулись; как ожидается, новый премьер-министр будет назначен этим летом.

Аналитики оценивают Рютте как опытного переговорщика, который способен найти общий язык с любым контрагентом. Эта характеристика особенно важна в свете грядущих президентских выборов в США, победу на которых может одержать Дональд Трамп, известный неоднозначным отношением к союзным обязательствам Вашингтона перед НАТО.

В то же время критики обращают внимание, что за почти полтора десятилетия в кресле премьер-министра Рютте не смог довести расходы Нидерландов на оборону до целевого показателя в 2% от ВВП. Достичь таких результатов, по последним оценкам НАТО, королевство сможет только в этом году.

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