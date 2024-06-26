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Послы стран Евросоюза достигли "принципиального согласия" о новом пакете санкций против Беларуси. Об этом сообщило в соцсети X бельгийское президентство в Совете ЕС.

"Этот пакет ограничений укрепит наши меры, введенные в ответ на российское вторжение в Украину, в том числе по борьбе с обходом санкций", — сказано в сообщении. Других подробностей в твите не приводится.

Источник Deutsche Welle в дипломатических кругах пояснил: "За последние месяцы стало очевидно, что основной обход санкций [против России] происходит через Беларусь. Когда мы вели переговоры по 14-му пакету, мы сосредоточились только на РФ, но осталась лазейка, которую необходимо закрыть".

Как отмечает агентство Bloomberg, новые санкции "фокусируются в основном на товарах, которые могут быть использованы в военных целях". При этом уровень санкционного давления на Россию и Беларусь останется неодинаковым.

Введение дополнительных ограничительных мер против Минска должны утвердить лидеры ЕС на саммите, который начинается завтра в Брюсселе.

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