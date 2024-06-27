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Польша, Литва, Латвия и Эстония в среду, 26 июня, призвали Евросоюз возвести оборонительные линии на границе с Россией и Беларусью . "Строительство системы оборонной инфраструктуры вдоль внешней границы ЕС с Россией и Беларусью ответит на острую необходимость защиты ЕС от военных и гибридных угроз", - говорится в письме глав четырех государств, которое цитирует агентство Reuters. Письмо адресовано председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Среди гибридных угроз со стороны РФ и Беларуси авторы письма выделили дезинформацию, кибератаки, экономическое давление и провоцирование мигрантов из третьих стран на пересечение границ.

Строительство линии обороны обойдется в 2,5 млрд евро

В письме подчеркивается, что масштабы и стоимость этого проекта "требуют целенаправленных действий ЕС по его поддержке как в политическом, так и в финансовом плане". Некоторые дипломаты ЕС оценили стоимость строительства такой оборонительной линии вдоль 700-километровой границы ЕС с РФ и Беларусью примерно в 2,5 миллиарда евро, пишет Reuters.

Инвестиции в европейскую оборону - одна из главных тем обсуждения на предстоящем заседании Европейского совета 27-28 июня, на котором соберутся главы государств и правительств 27 стран ЕС.

Наплыв мигрантов на российско-финской границе

В прошлом году Финляндия закрыла границу с Россией после наплыва мигрантов из таких стран, как Сирия и Сомали. Финляндия обвинила Россию в намеренном использовании миграции в качестве инструмента против страны и ЕС. Кремль отверг эти обвинения.

"Мы видим, что одно государство использует бедных людей, чтобы оказать давление на другое государство, так что это явно проблема безопасности", - заявила в апреле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фон дер Ляйен, говоря о действиях России. Она указала, что гибридные атаки РФ касаются не только безопасности Финляндии, но и всего Евросоюза.

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