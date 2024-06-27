Президент Боливии Луис Арсе призвал жителей страны выступить против попытки государственного переворота, после того как военные попытались взять штурмом Большой дом народа в столице Ла-Пасе, где расположена президентская резиденция. Попытка закончилась неудачно — солдатам пришлось отступить.

"Необходимо, чтобы боливийский народ организовался и мобилизовался против государственного переворота ради демократии. Мы не можем допустить, чтобы попытки переворота снова унесли жизни боливийцев", — сказал он в обращении.

В среду вечером войска заблокировали входы на площадь Мурильо в Ла-Пасе, где расположены правительственные здания, после чего танк попытался протаранить ворота дворца. Бронетехника и солдаты заняли позиции на площади.

Руководивший штурмом генерал боливийской армии Хуан Хосе Сунига заявил, что целью военных является восстановление демократии в стране, а также пообещал освободить из тюрем политзаключенных.

"Вооруженные силы намерены перестроить демократию, сделать ее настоящей демократией, а не той, которой управляют одни и те же несколько человек на протяжении 30-40 лет", — сказал он у президентского дворца, стоя в окружении солдат и восьми танков.

Президент позднее сообщил, что назначил новое военное руководство и привел к присяге главнокомандующего армии Хосе Уилсона Санчеса, который первым делом отдал солдатам приказ отступить и вернуться в свои части.

После этого военные начали покидать площадь Мурильо.

Генпрокуратура Боливии начала расследование действий Суниги и других участников штурма. Генерала задержали.

Слухи о том, что Хуан Хосе Сунига находится на грани увольнения, начали ходить во вторник, пишет AFP.

В понедельник высокопоставленный генерал выступил по телевидению и заявил, что арестует бывшего президента Эво Моралеса, если он снова соберется баллотироваться на выборах в 2025 году.

Моралес стал первым в истории страны этническим индейцем, занявшим должность президента, был вынужден уйти в отставку в начале своего четвертого срока на фоне протестов из-за предполагаемых фальсификаций на выборах.

Комментируя действия военных, Моралес написал в соцсети X, что "назревает государственный переворот", и призвал к "мобилизации в защиту демократии".

В последние годы Боливия пережила несколько периодов политической нестабильности.

С осуждением действий военных выступили лидеры Чили, Эквадора, Перу, Мексики, Колумбии, Венесуэлы и Бразилии.

"Я — поклонник демократии и хочу, чтобы она восторжествовала во всей Латинской Америке. Мы осуждаем любую форму государственного переворота в Боливии", — написал в соцсети X бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва.

В Совете национальной безопасности Белого дома заявили, что администрация президента США Джо Байдена внимательно следит за событиями в Боливии и призывает к спокойствию.

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