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Президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Брюсселе, подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с Евросоюзом. Этим событием открылось заседание Европейского совета, на которое собрались лидеры стран ЕС. Также в повестке дня выступление Зеленского перед советом и обсуждение ситуации в Украине, а также ее поддержки со стороны Евросоюза.

"Обязательства Евросоюза включают предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку в сфере безопасности и обороны Украины, в частности через миссии Совместной политики безопасности и обороны (СПБО), а также более широкие обязательства в сфере безопасности", — сказано в соглашении, текст которого имеется в распоряжении Deutsche Welle.

Речь идет об устойчивом и долгосрочном обеспечении Украины военным оборудованием, военной подготовке, поддержке в проведении оборонной реформы, сотрудничестве между европейской и украинской оборонной промышленностью.

Другие пункты соглашения: повышение сопротивляемости кибер- и гибридным угрозам, противоминная деятельность, реформирование сектора гражданской безопасности и поддержка правоохранительных органов, противодействие распространению огнестрельного оружия, поддержка энергетической и ядерной безопасности, обмен разведданными и спутниковыми снимками.

В договоре гарантируется не только поддержка обороны Украины, но и макрофинансовая и гуманитарная помощь, поддержка в проведении реконструкции и реформ. "ЕС полон решимости продолжать предоставлять Украине и ее народу всю необходимую политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку столько, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько необходимо", — говорится в тексте.

При этом в документе подчеркивается, что военная помощь и обязательства в сфере безопасности будут предоставляться Киеву с учетом политики стран-членов и их интересов.

Со своей стороны Украина обязуется продолжать реформы, усилить меры прозрачности и подотчетности в отношении полученной помощи, а также вносить вклад в безопасность ЕС и его стран.

Сразу же после заключения соглашения с лидерами Евросоюза — Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен — Зеленский подписал двусторонние соглашения о безопасности с Литвой и Эстонией, которые представляли президент Гитанас Науседа и премьер-министр Кая Каллас. Украинский лидер призвал и другие страны ЕС сделать этот шаг.

Таким образом, Киев уже подписал двусторонние соглашения о безопасности с Евросоюзом и 19 государствами, среди которых все страны "большой семерки". Латвия заключила аналогичное соглашение с Украиной в апреле.

Как пояснил источник Deutsche Welle в Брюсселе, не все члены ЕС подписали с Украиной подобные соглашения, однако в рамках общего договора они смогут присоединиться к этой более широкой поддержке.

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