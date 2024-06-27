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Россия до сих пор достигла лишь маргинальных успехов в Украине, заявил уходящий с поста генсека НАТО Йенс Столтенберг. Президент Украины Зеленский посетил штаб-квартиру альянса в Брюсселе.

НАТО, по словам уходящего с поста генсека альянса Йенса Столтенберга, не ожидает крупных прорывов российских войск в Украине. "Они вновь пытались начать наступление в начале этого года и летом, но до сих пор достигли лишь маргинальных успехов. Мы не видим никаких признаков или оснований полагать, что Россия обладает потенциалом или силой достичь крупных прорывов", - сказал Столтенберг в интервью агентству AFP в четверг, 27 июня.

Генсек альянса полагает, что Москва будет и впредь усиливать давление на Украину и продолжать наносить по ее территории удары с воздуха. В то же время Столтенберг отметил, что украинцы по-прежнему способны удерживать линию фронта, они наносят российским агрессорам крупный ущерб как на фронтах, так и в результате ударов по целям в глубине России.

Йенс Столтенберг также выразил уверенность в том, что США останутся надежным союзникам НАТО независимо от исхода ноябрьских президентских выборов в этой стране, поскольку это, по его словам, в их собственных интересах. В данной связи AFP напоминает, что соперник президента США Байдена на выборах Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пригрозил прекратить поддержку союзников в Европе, которые недостаточно ассигнуют на оборону, и даже поощрять Россию делать с такими странами все, что ей заблагорассудится.

Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июня в ходе поездки в Брюссель посетил и штаб-квартиру НАТО, где провел переговоры со Столтенбергом. Одной из тем встречи стал предстоящий в июле в Вашингтоне саммит НАТО. Зеленский приглашен на эту встречу в качестве гостя, но Столтенберг еще задолго до ее начала охладил надежды Украины на скорое вступление в альянс из-за отсутствия в НАТО консенсуса по данному вопросу.

Ожидается, что на июльском саммите страны НАТО лишь гарантируют Украине долгосрочную военную поддержку и пообещают ей открыть в германском Висбадене штаб запланированной миссии НАТО по координации поставок оружия в Украину и обучению украинских солдат.

До визита в штаб-квартиру НАТО Зеленский поприсутствовал на саммите стран ЕС в Брюсселе, где вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Шарлем Мишелем подписал соглашение о безопасности Украина-ЕС.

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