В США в четверг, 27 июня, прошли первые теледебаты президента Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа перед выборами главы государства 5 ноября. Политики выступили в студии телеканала CNN в Атланте (штат Джорджия).

Ситуация в экономике США

Теледуэль началась с обсуждения ситуации в экономике США. Трамп и Байден обменялись мнениями по поводу инфляции, рабочих мест и налоговой политики. Глава Белого дома начал с того, что перечислил факторы, которые считает экономическими успехами своего президентства, добавив при этом, что "еще многое предстоит сделать". Инфляция "убивает" Соединенные Штаты, парировал Трамп.

Между тем, как передал телеканал CNN, потребительские цены в мае выросли на 3,3% по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года, в 2022 году инфляция достигала 9,1%.

О требованиях Путина по Украине

Обменявшись мнениями по вопросам иммиграции и запрета абортов, соперники по инициативе модераторов перешли к внешнеполитической повестке.

Вначале обсуждалась война в Украине. Дана Баш задала участникам дебатов вопрос, считают ли они приемлемыми условия прекращения огня, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным. Ведущей пришлось повторить свой вопрос дважды, поскольку первые ответы политиков, по всей видимости, не совсем ее устроили.

Трамп возложил вину за войну в Украине на Байдена, заявив, что полномасштабное вторжение никогда бы не произошло, "если бы у нас был лидер". "Это война, которая никогда не должна была начаться," - отметил экс-президент, утверждая, что при Байдене Киеву были выделены "200 млрд долларов или более". "Это огромные деньги", - добавил он. На повторный вопрос, считает ли он требования Путина допустимыми, Трамп ответил: "Нет, они неприемлемы".

Президент Байден, в свою очередь, назвал российского лидера "военным преступником". "Ему нужна вся Украина", - подчеркнул он. Глава Белого дома выразил мнение, что Путин не остановится на этом. "Как вы думаете, что произойдет с Польшей", - спросил он, высказав опасение, что война может распространиться и на страны НАТО.

Дебаты о ситуации в секторе Газа

Позднее политики перешли к обстановке в секторе Газа. Байден констатировал, что обсуждается план, который предусматривает обмен израильских заложников на палестинских заключенных и длительное "прекращение огня с дополнительными условиями". "Единственный, кто хочет продолжения войны, - это ХАМАС", - указал американский лидер.

Бывший президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос Баш, поддержал бы он создание независимого палестинского государства, чтобы положить конец войне между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. "Нужно посмотреть", - ответил Трамп, после чего переключился на обсуждение торговых сделок с европейскими странами.

Теледуэль 81-летнего демократа и 78-летнего республиканца продлилась 90 минут с перерывом на две рекламные паузы. Это стандартная продолжительность президентских дебатов. В то же время в прошлые избирательные циклы перерывов на рекламу не было, поскольку показы организовывались Комиссией по президентским дебатам, а не медиакомпаниями.

Вступительных заявлений не было предусмотрено. Очередность заключительных обращений определи по жребию. Байден обратился к зрителям первым, Трамп завершил эфир.

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